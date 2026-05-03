Zwei Regionalliga-Absteiger wahrscheinlich: Folgen für den Niederrhein Die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV gehen mit einem Vier-Punkte-Rückstand in die verbliebenen beiden Spieltage der Regionalliga West. Der Abstieg der beiden Klubs ist wahrscheinlich, auch im Falle eines Abstiegs von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga würde es nach aktuellem Stand zwei Absteiger geben. Das hat Folgen auf die Amateurligen. von André Nückel · Heute, 14:38 Uhr · 0 Leser

Schwierige Aussichten für den WSV. – Foto: Jochen Classen

Dank des 1. FC Köln II haben der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert noch eine kleine Chance auf den sicheren Klassenerhalt in der Regionalliga West - die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht allzu hoch. Die Amateurfußballer am Niederrhein können sich deshalb schon einmal auf zwei Absteiger aus der Regionalliga und den damit verbundenen Folgen einstellen. Selbst ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga würde an der Ausgangslage aktuell nichts ändern.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Ausgangslage zum 3. Mai 2026 Der SV Rödinghausen führte lange beim 1. FC Köln II, doch die Geißböcke sicherten sich am Samstag noch einen 2:1-Erfolg. Dadurch hat Rödinghausen weiter nur vier Punkte Vorsprung auf Wuppertal und Velbert, ansonsten wäre der sportliche Abstieg bereits besiegelt gewesen. Dennoch: Die beiden bergische Vereine müssen an den beiden verbliebenen Spieltagen noch vier Punkte auf Rödinghausen aufholen. Angesichts der Form und ablaufenden Zeit darf hier durchaus von einer sportlichen Ausgangslage gesprochen werden. Wuppertal und Velbert haben 25 Punkte, der SC Wiedenbrück ist mit 23 Zählern das Schlusslicht der Regionalliga West. Sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen, ginge es für die U23 von Düsseldorf automatisch an das Tabellenende der Regionalliga - der Zwangsabstieg ist in diesem Fall in den Statuten des Westdeutsche Fußballverbandes (WDFV) vorgesehen.

Für die Amateurfußballer am Niederrhein ändert sich allerdings nicht viel: Steigt Fortuna Düsseldorf ab, würde Tabellenplatz 16 der Regionalliga West, derzeit Wuppertal, doch noch den Klassenerhalt schaffen. Dennoch bliebe es bei zwei Niederrhein-Absteigern in die Oberliga. Die Folgen am Niederrhein, wenn zwei Regionalligisten absteigen Die Folgen und Auswirkungen auf den Amateurfußball sind derzeit noch dynamisch, weil sich die Ausgangslage nach den beiden kommenden Spieltagen verändern kann. Derzeit scheint es aber sehr wahrscheinlich, dass zwei Teams vom Niederrhein in die Oberliga absteigen. Deshalb skizziert euch FuPa die Folgen, die für einige Klubs relevant sind: