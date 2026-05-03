Zwei Regionalliga-Absteiger wahrscheinlich: Folgen für den Niederrhein

Dank des 1. FC Köln II haben der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert noch eine kleine Chance auf den sicheren Klassenerhalt in der Regionalliga West - die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht allzu hoch. Die Amateurfußballer am Niederrhein können sich deshalb schon einmal auf zwei Absteiger aus der Regionalliga und den damit verbundenen Folgen einstellen. Selbst ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga würde an der Ausgangslage aktuell nichts ändern.
Der SV Rödinghausen führte lange beim 1. FC Köln II, doch die Geißböcke sicherten sich am Samstag noch einen 2:1-Erfolg. Dadurch hat Rödinghausen weiter nur vier Punkte Vorsprung auf Wuppertal und Velbert, ansonsten wäre der sportliche Abstieg bereits besiegelt gewesen. Dennoch: Die beiden bergische Vereine müssen an den beiden verbliebenen Spieltagen noch vier Punkte auf Rödinghausen aufholen. Angesichts der Form und ablaufenden Zeit darf hier durchaus von einer sportlichen Ausgangslage gesprochen werden.
Wuppertal und Velbert haben 25 Punkte, der SC Wiedenbrück ist mit 23 Zählern das Schlusslicht der Regionalliga West. Sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen, ginge es für die U23 von Düsseldorf automatisch an das Tabellenende der Regionalliga - der Zwangsabstieg ist in diesem Fall in den Statuten des Westdeutsche Fußballverbandes (WDFV) vorgesehen.
Für die Amateurfußballer am Niederrhein ändert sich allerdings nicht viel: Steigt Fortuna Düsseldorf ab, würde Tabellenplatz 16 der Regionalliga West, derzeit Wuppertal, doch noch den Klassenerhalt schaffen. Dennoch bliebe es bei zwei Niederrhein-Absteigern in die Oberliga.
Die Folgen und Auswirkungen auf den Amateurfußball sind derzeit noch dynamisch, weil sich die Ausgangslage nach den beiden kommenden Spieltagen verändern kann. Derzeit scheint es aber sehr wahrscheinlich, dass zwei Teams vom Niederrhein in die Oberliga absteigen. Deshalb skizziert euch FuPa die Folgen, die für einige Klubs relevant sind:
Oberliga Niederrhein: keine Folgen! Erst wenn drei Niederrhein-Vereine absteigen, steigen insgesamt vier Oberliga-Klubs in die Landesliga ab. Das wäre nur möglich, wenn Wuppertal und Velbert die Ränge 17 und 18 belegen und Fortuna Düsseldorfs U23 zwangsabsteigen muss.
Landesliga Niederrhein: Nur die beiden Meister steigen in die Oberliga auf! Die Relegation der beiden Vizemeister würde also ausfallen, damit auch der Traum vieler Landesliga-Klubs platzen. Wuppertal oder Velbert müssen noch an Rödinghausen vorbeiziehen, damit sich die Ausgangslage ändert. Bei zwei Regionalliga-Absteigern vom Niederrhein gibt es außerdem neun Absteiger in die Bezirksliga. Bedeutet: Die Tabellen-14. der beiden Landesligen würden in einer Relegation den neunten Absteiger ausspielen. Steigen Wuppertal, Velbert und Düsseldorf II ab, steigen auch die Tabellen-14. direkt ab.
Bezirksliga / Kreisliga A: Die Anzahl der Regionalliga-Absteiger wirkt sich in der Bezirksliga lediglich auf den vermehrten Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aus. Bei zwei Regionalliga-Absteigern stellen nur die Kreise Grevenbroich-Neuss und Rees-Bocholt einen zusätzlichen Aufsteiger. Überholen Wuppertal oder Velbert noch Rödinghausen, käme noch der Kreis Düsseldorf dazu, steigen tatsächlich alle drei Niederrhein-Vertreter ab, dürfte nur Grevenbroich-Neuss jubeln.
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