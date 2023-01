Zwei Niederlagen für müden 1. FC Kleve Die Trainingswoche unter Coach Umut Akpinar war hart. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass der Fußball-Oberligist gegen den Landesligisten Mülheimer FC (1:2) und den U-19-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (0:4) unterlag.

Der Oberligist 1. FC Kleve hat die ersten beiden Testspiele in der Winterpause verloren. Am Samstag unterlagen die Rot-Blauen mit 1:2 (0:1) beim Landesliga-Tabellenzweiten Mülheimer FC 97. Tags darauf setzte es eine 0:4 (0:2)-Niederlage beim U19-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Für Trainer Umut Akpinar sind die Resultate aber kein Grund zur Sorge. „Wir hatten für diese Woche sieben Einheiten angesetzt, und wir haben zwei Testspiele binnen 24 Stunden ausgetragen. Da spielen die Ergebnisse also keine große Rolle“, sagte der Coach.