Zwei Neuzugänge: Türkgücü-Trainer Kayabunar freut sich auf Profi-Keeper und Innenverteidiger

Beide wurden in Nachwuchsleistungszentren in München ausgebildete. Topic stand sowohl für die Löwen als auch für den FC Bayern als Jugendspieler zwischen den Pfosten. Auch Bekaj lief für den TSV 1860 auf und versuchte später sein Glück in der Jugendabteilung von Wacker Burghausen und Dynamo Dresden.

München – Alper Kayabunar kann sich freuen. Türkgücü München hat am Donnerstag zwei weitere Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Torwart Marin Topic und der 22-jährige Innenverteidiger Mohamed Bekaj haben einen Vertrag für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern unterschrieben.

Der 23-jährige Schlussmann war zuletzt als Profi in seiner Heimat aktiv. Nach seinem Abgang vom deutschen Rekordmeister 2018 hütete er für verschiedene kroatische Profi-Klubs das Tor. Zuletzt stand er bei Zweitligist NK Hrvace unter Vertrag. Abwehrspieler Bekaj wechselt vom TSV 1865 Dachau an die Heinrich-Wieland-Straße. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der Innenverteidiger 57 Spiele für den Bayernliga-Absteiger der abgelaufenen Saison und traf fünfmal ins Schwarze.

Bis zum Saisonstart am 20. Juli gegen Aufstiegsfavorit FC Würzburger Kickers muss der frischgebackene A-Lizenz-Inhaber Alper Kayabunar damit zwölf neue Spieler in seine neuformierte Mannschaft integrieren. „Ich denke, dass beide Spieler sehr, sehr gut in das Profil passen, das wir uns als Verein vorgenommen haben. Wir wollen jungen Spielern aus dem Raum München die Plattform bieten, in der Regionalliga zu spielen“, sagt der Trainer auf Rückfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mohamed hat in den letzten zwei Jahren als junger Spieler schon eine tragende Rolle bei Dachau in der Bayernliga gespielt. Marin kann mit seiner Ausbildung beim FC Bayern bei uns den nächsten Schritt machen. Sie passen gerade auch charakterlich sehr gut ins Team, was mir als Trainer immer wichtig ist.“