Zwei MSV-Leihstürmer überzeugen, doch wie sieht die Perspektive aus? Während der MSV Duisburg vor dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga steht, empfehlen sich Gerrit Wegkamp und Luis Hartwig auf Leihbasis in der Regionalliga West. Doch genau dieser Erfolg könnte ihre Chancen auf Einsätze in Duisburg eher verringern. Eine Einschätzung. von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Malek Fakhro (links) steht anders als Gerrit Wegkamp (Mitte) und Luis Hartwig nicht mehr beim MSV Duisburg unter Vertrag. Er stürmt für den Hallescher FC. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Beim MSV Duisburg laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren - und das unter völlig neuen Vorzeichen als noch vor einem Jahr: Der Aufsteiger hat sehr gute Chancen, den Durchmarsch aus der Regionalliga West über die 3. Liga in die 2. Bundesliga schaffen - die Lizenz wurde schon erteilt. Ein sportlicher Erfolg, der allerdings auch Auswirkungen auf die Perspektiven zweier Leihspieler hat. Eine Einschätzung.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Wegkamp überzeugt - Rückkehr wenig realistisch Für Gerrit Wegkamp hat sich der Schritt zur U23 des FC Schalke 04 als genau richtig erwiesen. Nach einer durchwachsenen Zeit in Duisburg mit nur zwei Treffern in 19 Einsätzen hat sich der 33-Jährige in der Regionalliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Zehn Tore und acht Vorlagen sprechen eine klare Sprache, dazu kommt seine Rolle als Führungsspieler in einer jungen Mannschaft. Gemeinsam mit Ex-Duisburger Yassin Ben Balla prägt Wegkamp das Offensivspiel der Schalker maßgeblich. Sein Einfluss geht dabei weit über die Statistik hinaus, denn Schalke II hat sich nach einer schwierigen Vorsaison stabilisiert und rangiert aktuell im oberen Tabellenbereich.

Dennoch erscheint eine Rückkehr zum MSV unter den neuen Voraussetzungen wenig wahrscheinlich. Mit dem möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga steigen die Anforderungen deutlich - und damit auch die Konkurrenzsituation im Kader. Für Wegkamp dürfte sich eher ein Wechsel innerhalb der Regionalliga oder zu einem ambitionierten Drittligisten anbieten. >>> Das ist Gerrit Wegkamp Auch Hartwig nutzt seine Chance, aber reicht das? Auch Luis Hartwig sammelt bei der U21 des VfL Bochum wichtige Argumente. Der 23-Jährige kommt auf 29 Einsätze, neun Tore und sechs Vorlagen und hat sich damit als fester Bestandteil eines Regionalliga-Aufsteigers etabliert. Nach seiner Zeit in Duisburg, in der er nur selten zum Zug kam, hat ihm die Rückkehr in sein bekanntes Umfeld sichtbar gut getan.