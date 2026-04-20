2. Bundesliga & 3. Liga: MSV Duisburg erhält Lizenzen ohne Bedingungen

"Unser Spielverein hat erwartungsgemäß die Lizenz für die kommende Spielzeit 2026/27 sowohl für die 2. Bundesliga als auch für die 3. Liga ohne Bedingungen erhalten. Damit ist dem MSV die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die neue Spielzeit ohne Wenn und Aber bestätigt worden", teilt der MSV Duisburg mit. Die Duisburger waren in der Vergangenheit nicht immer auf Rosen gebettet, entsprechend sind diese Neuigkeiten ein wesentlicher Indikator dafür, dass es nicht nur auf dem Platz gut läuft.

Preetz und Schmickler loben Entwicklung

“Der von uns gemeinsam mit Partnern, der Stadt und nicht zuletzt den Fans eingeschlagene Weg trägt längst nicht nur auf dem Rasen Früchte. Dafür gebührt allen, die durch ihre Beiträge, sei es im Sponsoring, oder durch Käufe von Eintrittskarten oder im ZebraShop dazu beitragen, ein großes Dankeschön”, sagt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in den Vereinsmedien.