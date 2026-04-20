2. Bundesliga & 3. Liga: MSV Duisburg erhält Lizenzen ohne Bedingungen

Jetzt fehlt nur noch die sportliche Krönung! Der MSV Duisburg informiert am Montag darüber, dass der Verein die Lizenzen für 2. Bundesliga und 3. Liga ohne Bedingungen erhält. Entsprechend läuft es auch wirtschaftlich gut für den Klub, der als amtierender Meister der Regionalliga West vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumt.
"Unser Spielverein hat erwartungsgemäß die Lizenz für die kommende Spielzeit 2026/27 sowohl für die 2. Bundesliga als auch für die 3. Liga ohne Bedingungen erhalten. Damit ist dem MSV die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die neue Spielzeit ohne Wenn und Aber bestätigt worden", teilt der MSV Duisburg mit. Die Duisburger waren in der Vergangenheit nicht immer auf Rosen gebettet, entsprechend sind diese Neuigkeiten ein wesentlicher Indikator dafür, dass es nicht nur auf dem Platz gut läuft.
“Der von uns gemeinsam mit Partnern, der Stadt und nicht zuletzt den Fans eingeschlagene Weg trägt längst nicht nur auf dem Rasen Früchte. Dafür gebührt allen, die durch ihre Beiträge, sei es im Sponsoring, oder durch Käufe von Eintrittskarten oder im ZebraShop dazu beitragen, ein großes Dankeschön”, sagt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in den Vereinsmedien.
“Dass wir jetzt die Lizenz für beide Ligen ohne Bedingungen erhalten haben, zeigt, wie stabil der MSV in diesen Tagen wirtschaftlich da steht”, verdeutlicht Marvin Schmickler, Kaufmännischer Leiter der Zebras, außerdem. “Wir werden aber auch künftig intensiv und kreativ an zusätzlichen Möglichkeiten arbeiten, um den eingeschlagenen Weg nachhaltig fortzusetzen.”
Wird der MSV Duisburg mindestens Vierter in der 3. Liga, wären die Zebras auch automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Dort warten weitere attraktive Einnahmen auf den Ruhrpott-Klub, der zudem auch haushoher Favorit im Niederrheinpokalfinale gegen den Oberligisten SC St. Tönis ist.
Die genaue Terminierung des Endspiels steht allerdings noch aus, weil der MSV Duisburg in die Relegation zur 2. Bundesliga kommen könnte. Auch der direkte Aufstieg ist möglich, dafür sind aber drei Punkte am Freitagabend beim Topspiel auf dem Tivoli notwendig: Der MSV gastiert zum Kassenschlager bei der formstarken Alemannia Aachen - natürlich wieder live auf FuPa!