Zwei Berliner Derbys - doch mehrere Absagen in der Regionalliga Nordos Der BFC Dynamo zittert 3:0 Führung über die Runden, Tennis Borussia sendet Lebenszeichen - gleich sechs Absagen

Im Sportforum Berlin feierten die Anhänger der BFC Dynamo - zusammen mit ihrer Mannschaft - eine Party. Bereits vor dem Spiel wurde die Rückkehr zum alten Logo gefeiert, knapp 90 Minuten später über den soeben eingefahrenen Sieg. Dabei waren die Gastgeber über 60 Minuten gegen Lichtenberg 47 klar überlegen und führten durch Treffer von Alexander Siebeck und einem Doppelpack von Christian Beck mit 3:0. Im Anschluss ließ die Mannschaft die Zügel schleifen und der Bezirksnachbar konnte die sich bietenden Chancen nutzen. Christian Gawe und Irfan Brando machten die Partie nochmal spannend - doch dabei blieb es am Ende auch.

Etwas weiter westlich in der Stadt, genauer gesagt in Charlottenburg, empfing Tennis Borussia den Tabellendritten, den Berliner AK. Für den neuen Cheftrainer, Christoph Brauer, sowie den sportlichen Leiter, Benjamin Borth, eine besondere Begegnung. Beide waren kurz vor, beziehungsweise in der Winterpause von den Moabitern zu den Lila-Weißen gewechselt. Die neu zusammen gestellte Mannschaft zeigte über weite Strecken einen harten Fight und erkämpfte sich so einen Punkt. Mit acht Punkten hängt Tennis Borussia weiterhin im Abstiegssumpf fest - doch die Leistung macht leise Hoffnung.