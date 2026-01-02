Zuschauerrekorde in der Regionalliga: Nord-Quote ist ausbaufähig

Regionalliga Nordost: Lokomotive Leipzig gegen RB Leipzig: 24.795 Zuschauer

Was für eine Kulisse gleich zum Saisonstart! Am 3. Spieltag der Saison 2012/13 fand das Derby zwischen Lokomotive Leipzig und RB Leipzig vor fast 25.000 Zuschauern statt. Am 2. September 2012 verfolgten 24.795 Zuschauer den 3:1-Erfolg von RB Leipzig, das ungeschlagen Meister wurde und auch den Aufstieg in die 3. Liga realisierte.

Regionalliga Bayern: FC Augsburg II gegen TSV 1860 München: 21.219 Zuschauer

Die Saison 2017/18 glich einer Zäsur für den TSV 1860 München, denn der einstige Bundesliga-Dauerbrenner musste ein Jahr lang in der Regionalliga Bayern antreten. Es gab viele "Lokalduelle", so auch das Gastspiel bei der U23 des FC Augsburg am 15. Oktober 2017. Gegen die Bundesliga-Reserve verlor der Traditionsverein im großen Stadion zwar mit 2:3, aber ohne Beteiligung der Löwen wären garantiert keine 21.219 Zuschauer ins Stadion gekommen.

Regionalliga Südwest: SV Waldhof Mannheim gegen Wormatia Worms: 14.413 Zuschauer

Der SV Waldhof Mannheim durfte am 20. April 2019 gleich doppelt feiern: Beim 1:0-Sieg gegen Wormatia Worms sicherte sich Waldhof den erstmaligen Drittliga-Aufstieg und stellte zeitgleich mit 14.413 Zuschauern einen neuen Rekord für die Südwest-Staffel auf.

Regionalliga Nord: SV Meppen gegen VfB Oldenburg: 9.621 Zuschauer

Der SV Meppen und der VfB Oldenburg erst in der laufenden Saison 2023/24 einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Ausgerechnet an einem Mittwochabend knackte Meppen im Heimspiel den Rekord des VfB Lübeck (7.505 Zuschauer gegen den Hamburger SV II) - Meppen feierte am 7. Februar 2024 einen 3:2-Erfolg.

________________________

Alle Regionalliga-Meister in Deutschland

Die Meister der Regionalliga West in der Übersicht!

Die Meister der Regionalliga Südwest in der Übersicht!

Die Meister der Regionalliga Bayern in der Übersicht!

Die Meister der Regionalliga Nord in der Übersicht!

Die Meister der Regionalliga Nordost in der Übersicht!

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: