Zuschauerrekorde in der Regionalliga: Nord-Quote ist ausbaufähig

Die Zuschauerrekorde der Regionalligen sind beeindruckend. Alemannia Aachen hat gleich zweimal vor über 30.000 Zuschauern gespielt und stellt daher die Bestmarke - ausgebaut erst im April 2024! In die Rekordbücher haben es auch RB Leipzig und der TSV 1860 München geschafft. Einzig der Norden hat noch keine fünfstellige Zuschauerzahl erreicht.
Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen stellten am 7. Februar 2015 einen deutschlandweiten Regionalliga-Rekord auf, denn den 1:0-Sieg des TSV sahen auf dem Aachener Tivoli 30.313 Zuschauer! Die Bestmarke stellten die Tivoli-Kicker in ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt am 27. April 2024 ein: Schon vor dem Anstoß stand Aachen als Meister der Regionalliga West fest, es strömten dennoch über 31.000 Zuschauer in das Stadion und feierten nach Abpfiff die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga.
Was für eine Kulisse gleich zum Saisonstart! Am 3. Spieltag der Saison 2012/13 fand das Derby zwischen Lokomotive Leipzig und RB Leipzig vor fast 25.000 Zuschauern statt. Am 2. September 2012 verfolgten 24.795 Zuschauer den 3:1-Erfolg von RB Leipzig, das ungeschlagen Meister wurde und auch den Aufstieg in die 3. Liga realisierte.
Die Saison 2017/18 glich einer Zäsur für den TSV 1860 München, denn der einstige Bundesliga-Dauerbrenner musste ein Jahr lang in der Regionalliga Bayern antreten. Es gab viele "Lokalduelle", so auch das Gastspiel bei der U23 des FC Augsburg am 15. Oktober 2017. Gegen die Bundesliga-Reserve verlor der Traditionsverein im großen Stadion zwar mit 2:3, aber ohne Beteiligung der Löwen wären garantiert keine 21.219 Zuschauer ins Stadion gekommen.
Der SV Waldhof Mannheim durfte am 20. April 2019 gleich doppelt feiern: Beim 1:0-Sieg gegen Wormatia Worms sicherte sich Waldhof den erstmaligen Drittliga-Aufstieg und stellte zeitgleich mit 14.413 Zuschauern einen neuen Rekord für die Südwest-Staffel auf.
Der SV Meppen und der VfB Oldenburg erst in der laufenden Saison 2023/24 einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Ausgerechnet an einem Mittwochabend knackte Meppen im Heimspiel den Rekord des VfB Lübeck (7.505 Zuschauer gegen den Hamburger SV II) - Meppen feierte am 7. Februar 2024 einen 3:2-Erfolg.
