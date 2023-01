"Zur neuen Runde gibt es einen Trainerwechsel" FuPa Baden Wintercheck +++ SG Auerbach I & SpG Neckarburken/Auerbach II

Unterschiedlich, der eine mehr, der andere weniger. Ich kann hier nur aus eigener Sicht sprechen: Ich verfolge schon lange keinen Profifußball (auch Bundesliga & Co) mehr, da es mir hier viel zu wenig um das Fußballspiel selbst, als um das Finanzielle geht. Daher habe ich die WM, wie einige Turniere und Meisterschaften davor, nicht verfolgt.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Dass der FSV Waldbrunn der absolute Top-Kandidat werden wird war uns bewusst, doch mit so einem Lauf haben wir nicht gerechnet. Auf der anderen Seite überraschte die SV Schefflenz mit ihrer lang anhaltenden Negativserie nach der überragenden Leistung in der letzten Runde. Während sich Schefflenz gefangen hat, spielen Weisbach und Wagenschwend noch weit unter den Erwartungen.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Manchmal sind wir nicht von Beginn an bei der Sache und rennen frühen Rückständen hinterher. Genauso ist es stellenweise bei der Führungsverteidigung, da machen wir es uns durch individuelle Fehler oft schwerer als notwendig.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Vorerst nicht, wir werden mit dem gleichen Team in die Rückrunde starten. Zur neuen Runde wird es personelle Änderungen geben: Christoph Meier folgt als Trainer auf Oliver Neeb. So viel ist schon bekannt.

Wir sind mit dem Verlauf der ersten Saisonhälfte zufrieden. Trotz etlicher Ausfälle konnten wir wieder einen Platz im oberen Tabellenbereich erreichen. Mit etwas Glück könnten vielleicht auch ein paar Zähler mehr auf dem Konto stehen, allerdings haben wir auch ein paar glückliche Punkte geholt – von daher ist unterm Strich alles in Ordnung.

Zweite Mannschaft

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Typisch für eine zweite Mannschaft profitieren/leiden wir unter der Situation der ersten Mannschaft(en). In dieser Runde mussten wir oft Spieler nach oben abgeben, trotzdem konnten wir immer eine schlagfertige Truppe stellen und ordentliche Leistungen bringen. Es wäre sicherlich mehr drin gewesen, aber unter Beachtung der Umstände sind wir zufrieden. Hauptsache ist, dass der Spaß nicht zu kurz kommt und das ist der Fall.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Ja, unser Torhüter Matthias Mohr wird die Mannschaft zum VfB Heidersbach verlassen.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Da die Mannschaft von Sonntag zu Sonntag selten dieselbe ist, fällt es hier schwer Vergleiche anzustellen. Hilfreich wäre natürlich ein 100% konstanter Kader und eine höhere gemeinsame Trainingsbeteiligung. Diese ist aber aufgrund von Studium und Beruf kaum möglich. Es freut uns umso mehr, dass viele Spieler sich die Sonntage freihalten, auch wenn sie unter der Woche nicht oft da sind.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Keines. Binau, Daudenzell und Mörtelstein werden ihren Favoritenrollen gerecht und der Rest teilt sich das Feld.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Parallel zum eigentlichen Training (gemeinsam mit der ersten Mannschaft) finden zwei Testspiele für die zweite Mannschaft statt.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

An erster Stellt steht bei uns der Spaß an der Gemeinschaft und jedem die Möglichkeit zu bieten Fußball zu spielen. Auf alles andere haben zu viele Dinge Einfluss, aber natürlich wollen wir uns so gut es geht präsentieren und auch weiterhin fleißig Punkte sammeln.