Zu- und Abgänge beim Verbandsligisten Neue Infos kommen vom SKV Rutesheim.

Ab der Rückrunde nicht mehr für die SKV am Ball sind Ennio Ohmes, Kerim Redzepovic und Michael Schürg. Ohmes kehrt nach einem Jahr zurück zum Bezirksligisten SV Leonberg/Eltingen, Redzepovic wechselt zum Landesligisten VfB Neckarrems und Goalgetter Schürg beendet seine aktive Fußballkarriere. Bereits seit Ende September nicht mehr bei der SKV ist Laurenziu Biemel. Aufgrund eines Auslandssemesters in Brasilien steht in der Rückrunde Tobias Gebbert nicht zur Verfügung.

