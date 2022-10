Zöllner ist für Fortuna Gold wert Der Freistoß-Experte hilft dem Team trotz lädierten Knies ungemein – Kommender Gegner seit Wochen unbesiegt

Die Freistöße des 25-Jährigen sind gefürchtet, senken sie sich doch oft im letzten Moment unter der Latte herunter. Da haben die Tormänner meist das Nachsehen. Letzte Saison fanden bestimmt sieben Zöllner-Freistöße den direkten Weg ins Tor. Zwar war er am zweiten und siebten Spieltag erneut auf diese Art erfolgreich, ansonsten klemmt der Schuh aber etwas. „Es läuft halt momentan bei mir einfach nicht so mit den Freistößen“, sagt Zöllner, um nachzuschieben: „Dafür kann ich mal zeigen, dass es auch anders und nicht nur durch Freistöße geht.“ In der Tat: Zwölf Assists und fünf eigene Tore in 15 Spielen hat Zöllner bereits geliefert. „Das ist jetzt auch nicht wenig für einen Mittelfeldspieler“, lacht der gebürtige Saarländer, der aktuell sogar das interne Scorer-Ranking der Fortuna – knapp vor Philip Bockes (8/8) – anführt.

Insgesamt macht Tobias Zöllner im Auftreten seiner Mannschaft nach einem zwischenzeitlichen Tief wieder Positives aus: „Wir haben die Freude am Spiel wiedergefunden.“ Wichtig sei, auf sich selbst zu schauen. „Was die anderen machen ist relativ egal, so lange wir unsere Punkte holen.“ Dann käme man automatisch in den „Flow“ zurück. Lob gibt es vom sportlichen Leiter Hans Meichel: „Es ist schon bewundernswert, wie 'Zölli' Leitung bringt, obwohl er immer wieder eine Pause braucht.“

Oft ist der Fußball reine Kopfsache. Wenn's läuft, dann läuft's. Jene Selbstverständlichkeit haben die Regensburger Spieler ein Stück weit in ihre Köpfe zurückgebracht. Nach Siegen über Osterhofen, Kareth und Tegernheim sieht die Welt bei Fortuna schon wieder rosiger aus – und Ligaprimus Seebach ist auch nur noch sechs Punkte entfernt. „Dass die Mannschaft wieder komplett ist, spielt mit Sicherheit eine Rolle“, hat Meichel die schwierige Phase mit Urlaubern und Verletzten noch im Kopf. Diese ist zum Glück vorbei, einzig Langzeitpatient Tom Schmidbauer muss weiterhin passen.

Am Sonntag um 15 Uhr werden Zöllner, Cieslik und Co. ganz besonderes gefordert sein, denn Fortuna (4., 30 Punkte) trifft im Topspiel der Landesliga Mitte auf den Tabellennachbarn SV Neukirchen b.Hl. Blut (3., 31) – der seit Wochen ungeschlagen ist.