Zöfelt mit dem späten Ausgleich: Eintracht Celle setzt Serie fort Achterbahnfahrt im Schöninger Elmstadion endet mit Remis

Der MTV Eintracht Celle ist im sechsten Spiel am Stück ungeschlagen geblieben. Dafür musste die Eintracht in der Achterbahnfahrt beim FSV Schöningen den Ausgleich zum 4:4-Endstand in den Schlussminuten markieren.