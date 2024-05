Ziemetshausen, Thalhofen und Aystetten feiern im Pokal

Der umjubelte Matchwinner: Tarik Music erzielte im Donau-Finale alle drei Treffer für den TSV Ziemetshausen. – Foto: Karl Aumiller

Der 1. Mai ist traditionell Finaltag. Am Feiertag finden in allen bayerischen Kreisen die Pokalendspiele der Männer statt, so auch in Schwaben. Dort gewannen der TSV Ziemetshausen, FC Thalhofen und SV Cosmos Aystetten den Cup und gehören damit zu den 64 Teams, die in der Saison 2024/25 um den bayerischen Pokal spielen werden.

Zum dritten Mal hatten die Kicker des FC Maihingen schon eine Hand am Pott, doch am Ende jubelten wieder die Anderen. Diesmal war es der West-Kreisligist TSV Ziemetshausen, der sich im Finale von Schwenningen mit 3:2 durchsetzte.

Mann des Spiels war Ziemetshausens Torjäger Tarik Music, der alle Treffer für den TSV erzielte.

Ganz bescheiden erklärte der 23-Jährige nach der Partie: „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Es war ein Sieg, den wir alle miteinander erreicht haben. Ich denke, das war auch hochverdient.“

Zunächst ging Maihingen durch Jürgen Liebhard in Führung, auf den Ausgleich musste der TSV-Anhang warten. Nach einem Handspiel im Strafraum gab es Elfmeter, den Music verwandelte. Jetzt rollte Angriff um Angriff auf den Maihinger Kasten. Mit einem weiteren verwandelten Strafstoß sorgte Music für das 2:1, nachdem der Torjäger zuvor selbst gefoult worden war. Und auch das 3:1 ging auf das Konto von Music, erst mit dem Schlusspfiff verkürzte Max Thum noch für die enttäuschten Maihinger. (ulan) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Jürgen Liebhard (29.), 1:1 Tarik Music (63./Handelfmeter), 2:1 Tarik Music (74./Foulelfmeter), 3:1 Tarik Music (90.), 3:2 Max Thum (90.+4)

In der Mannschaftskasse des SV Cosmos Aystetten wird es klingeln. Allein schon, weil es für den Pokalsieg auf Kreisebene 1000 Euro Prämie gibt. Und die sicherte sich der Bezirksliga-Spitzenreiter mit dem 4:1-Erfolg beim Ligarivalen.

Während die Aystetter von Anfang an spielerisch nach Lösungen suchten, setzte Mering Nadelstiche mit weiten Bällen, denen meist Sebastian Kempf hiterherjagte. So auch beim 1:0. Vom Anspiel weg setzte sich Maximilian Heckel durch und Stefan Simonovic war nach seiner Musterflanke mit dem Kopf vor Torhüter Alesxandros Ioannou am Ball – 1:1. Die Partie hatte jetzt so richtig Fahrt aufgenommen, es gab Chancen hüben wie drüben.

Torjäger Stefan Simonovic schlug nach der Pause ein weiteres Mal zu und erzielte das 1:2. Nur zwei Minuten später sorgte der eingewechselte Raphael Marksteiner mit dem 1:3 für die Vorentscheidung. Der SV Mering steckte nicht auf, fing sich aber noch das vierte Gegentor. Raphael traf per Freistoß zum Endstand. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg)

Tore: 1:0 Sebastian Kempf (15.), 1:1 Stefan Simonovic (16.), 1:2 Stefan Simonovic (58.), 1:3 Raphael Marksteiner (60.), 1:4 Raphael Marksteiner (90.+2)