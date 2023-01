»Ziel erreicht«: Hallen-Krone geht zurück nach Pfreimd Hallenmeisterschaft Cham/Schwandorf: 2:0-Finalsieg gegen ein starkes Leonberg spült die SpVgg Pfreimd auf den Hallenthron – Stulln fährt ebenfalls nach Maxhütte

Die Hallenexperten der SpVgg Pfreimd haben es mal wieder getan! Eine gutbesuchte Schulsporthalle in Neunburg vorm Wald war am Sonntagnachmittag Zeuge, wie die beiden Lobingers und Co. beim Kreisfinale der Hallenmeisterschaft Cham/Schwandorf regelrecht durch die Gruppenphase spazierten, Schwarzenfeld „ausknipsten“ und schließlich im Endspiel den bis dato stark aufspielenden SV Leonberg mit 2:0 in die Schranken wiesen. Neben Pfreimd und Leonberg fährt, weil sowohl Waldmünchen als auch Schwarzenfeld am kommenden Sonntag verhindert sind, der TSV Stulln zum Bezirksentscheid nach Maxhütte-Haidhof.

„Ziel erreicht. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Es war teilweise richtig gut und schon verdient. Wir freuen uns schon auf nächste Woche!“, sagte SpVgg-Spielertrainer Bastian Lobinger in einer ersten Einschätzung gegenüber unserem Portal.



Zwei deutliche Auftaktsiege des SV Leonberg über Eintracht Schwandorf sowie Schwarzenfeld – in der Gruppe L hatten sich klare Verhältnisse angebahnt. Diese wurden es jedoch nicht. Schlussendlich musste gar eine Sondertabelle herangezogen werden, um die ersten drei Plätze zu ermitteln. Leonberg, Schwarzenfeld und Stulln hatten alle gegen die Eintracht gewonnen und standen in der Endabrechnung bei sechs Zählern. Am Ende biss mit dem TSV Stulln ausgerechnet der amtierende Titelträger in den „sauren Apfel“. Wegen der schlechtesten Tordifferenz der drei. Mission Titelverteidigung also vorzeitig gescheitert. Dennoch ist Stulln beim Bezirksentscheid dabei. In der anderen Gruppe machte wenig überraschend die SpVgg Pfreimd das Rennen. Und zwar locker-leicht. Ein sattes 7:0 der Landesligatruppe zum Turnierstart gegen Raindorf ließ die Konkurrenz früh wissen, dass der Weg zum Titel nur über die Lobinger-Truppe gehen würde. Auch ihre weiteren beiden Partien gewann die SpVgg. Dahinter reichten Waldmünchen vier Punkte zum Weiterkommen – vor Raindorf (2) und Wald/Süssenbach (1).



Halbfinale eins ging nach einer moralstarken Vorstellung an den SV Leonberg. Der Kreisligist sah sich gegen Waldmünchen zwei Mal in Rückstand, drehte die Angelegenheit aber und traf vier Minuten vor der Schlusssirene zum 3:2-Sieg. Zwischen Pfreimd und Schwarzenfeld wollten lange keine Tore fallen. Hintenraus bewies die SpVgg mehr Stehvermögen und folgte Leonberg dank eines Doppelschlages (D. Lobinger und Busch) ins Endspiel.



Das Spiel um Platz drei sollte eine deutliche Angelegenheit werden. Dem FC Schwarzenfeld war die Kraft ausgegangen und so ließ es sich von Waldmünchen mit 6:0 abschießen. Das anschließende Kreisendspiel zwischen Leonberg und Pfreimd lebte von Spannung. Es standen sich die beiden besten Mannschaften des Turnierverlaufes gegenüber. Den längerem Atem behielten die Pfreimder und setzten sich dank eines 2:0-Sieges die Hallenkrone auf. Sebastian Sebald und Spielertrainer Bastian Lobinger zeigten sich für die beiden Treffer verantwortlich. Drei der letzten fünf Kreistitel gingen nun an die Kicker aus dem Landkreis Schwandorf!





Finale

Leonberg – Pfreimd 0:2: Tore: 0:1 Sebastian Sebald, 0:2 Bastian Lobinger



Um Platz 3

Waldmünchen – Schwarzenfeld 6:0: Torschützen werden nachgereicht.



Halbfinale

Leonberg – Waldmünchen 3:2: Tore: 0:1 Tim Träger, 1:1 Dennis Jakobi, 1:2 Lorenz Kowalski, 2:2 Hannes Bayerl, 3:2 Roberto Martinez Manieri