Ziehl übernimmt interimsweise Trainingsleitung 1.FC Saarbrücken: Manager sitzt am Mittwoch auf der Bank

In den beiden kommenden Spielen im Saarlandpokal und am kommenden

Samstag gegen Zwickau wird FCS-Manager Rüdiger Ziehl die Profimannschaft

verantwortlich betreuen.

Neu-Manager Rüdiger Ziehl wird sowohl am Mittwoch im Pokalspiel beim Verbandsligisten FC Noswendel Wadern als auch am Samstag im Ligaspiel gegen den FSV Zwickau als Trainer beim 1. FC Saarbrücken auf der Bank sitzen. Das ist das Ergebnis von Beratungen zwischen

Präsidium und sportlicher Leitung nach der gestrigen Trennung von Uwe

Koschinat. Parallel dazu beginnt die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Hier werden

Rüdiger Ziehl und Sportdirektor Jürgen Luginger sich bemühen, zeitnah einen

Nachfolger zu präsentieren. Die jetzt gewählte Interimslösung soll dabei

gewährleisten, die Auswahl des neuen Trainers mit der nun gebotenen Sorgfalt

durchzuführen. Rüdiger Ziehl wird heute Nachmittag erstmals das Training der

Profimannschaft leiten. Am Mittwoch (16.30 Uhr) wird er dann auch im Pokalspiel beim Verbandsligisten FC Noswendel Wadern (Rasenplatz Chistianenberg) betreuen. Personell wird es im Kader gegenüber der 0:1-Niederlage beim SVW Mannheim wohl kaum Änderungen geben, die genaue Besetzung wird erst nach dem Training festgelegt. Dominik Ernst (Reha nach Knie-Operation), und Adriano Grimaldi (Muskelbündelriss) werden auf jeden Fall fehlen.