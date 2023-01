Ziegner: "Für hohen Aufwand nicht belohnt" 3. Liga: Der MSV Duisburg hat mit 1:2 gegen den VfL Osnabrück verloren, doch wieder erhitzt eine Schiedsrichterentscheidung die Gemüter.

Nach 45 schwächeren Minuten mit zwei Gegentoren ließ der MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück in der zweiten Halbzeit 45 stärkere Minuten folgen. Nach 0:2-Rückstand zur Pause konnte Kapitän Moritz Stoppelkamp nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzen, doch in der Folge verpassten es die Duisburger den nicht unverdienten Ausgleich zu erzielen.

Das sagen die Trainer

Torsten Ziegner: "Wir sind gut in das Spiel gekommen. Durch eine negative Situation lassen wir uns ein wenig den Mut nehmen. Das ärgert mich. Folgerichtig ist dann auch das zweite Gegentor gefallen, wo uns die Zuordnung bei Standards gefehlt hat. Wir haben in der Halbzeit das angesprochen und die Jungs haben das im zweiten Durchgang gut angenommen. So kommen wir zum schnellen Anschluss und die Hoffnung war wieder da. Es ist sehr schade, dass wir für den Aufwand in der zweiten Halbzeit nicht mit dem Ausgleich belohnt wurden. Es bleibt aber haften, wozu die Mannschaft in der Lage ist.