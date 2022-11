Zerfahrenes Abstiegsderby ohne Sieger 1. Kreisklasse: MTV Hammah II lässt sich gegen Burweg 2:0 aus der Hand nehmen

Die Gäste aus Burweg hatten sich in den letzten Wochen ein gutes Punktepolster angesammelt und standen weniger unter Druck, als die Hammaher. „Es entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel, das nicht besonders schön war“, meinte Trainer Nico Wellm. Sein Team hatte früh Glück, dass der Schiedsrichter nach einem Foul von Luca Holst nicht auf Strafstoß und vielleicht Rot entschied. „Klarer Elfer“, so Wellm. Dafür ging der MTV in Führung. Ein Befreiungsschlag landete bei Rene Wiedemann, der abseitsverdächtig das 1:0 markierte. Jetzt hatten die Hausherren die Partie vorerst im Griff. Nach feiner Kombination zwischen Philip Pannekamp und Luca Riggers landete der Ball bei Rene Wiedemann, der erneut traf. Die Gäste gaben nicht auf. Im Anschluss an einen Eckball gelang Tim Niclas Thiede der schnelle Anschlusstreffer. Das Spiel war wieder offen und wurde immer zerfahrener. Kevin Kund nutzte eine erneute Unachtsamkeit in der Hammaher Deckung zum 2:2. Jetzt war alles möglich. Zehn Minuten vor dem Ende forderten die Gastgeber einen Strafstoß, als Philip Pannekamp auf und davon war und von den Beinen geholt wurde. „Es war nicht die erste komische Entscheidung an diesem Tag“, meinte Nico Wellm. In der 90. Minute hatte seine Mannschaft noch einmal Glück, dass Burweg nur den Pfosten traf. Letztlich kann die Gästeelf von Bert Marcus mit dem Punkt mehr anfangen. Seine Mannschaft erwartet am nächsten Spieltag den SV Agathenburg/Dollern, der MTV Hammah II muss zum Derby nach Wiepenkathen.

Schiedsrichter: Andreas Krummrei - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Rene Wiedemann (33.), 2:0 Rene Wiedemann (50.), 2:1 Tim Niclas Thiede (53.), 2:2 Kevin Kund (61.)