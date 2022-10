»Zeit für ein Zeichen«: Tegernheim entlässt Kleinknecht Nach einer langen Zusammenkunft am Dienstagabend entschieden sich der Landesligist und Trainer André Kleinknecht zu einer Trennung

Nach 17 Spieltagen mit lediglich 13 Punkten, dabei aber mit 50 Gegentoren, wurde am Dienstagabend André Kleinknecht als Trainer des FC Tegernheim entlassen (wir berichteten aktuell). „André ist ein Top-Mann, der mit dem Neustart eine schwierige Aufgabe übernommen hat. Wir saßen am Dienstagabend lange zusammen, haben alle 17 Spiele Revue passieren lassen. Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. Wir alle schätzen André als Menschen und Fachmann sehr. Dennoch war es nun an der Zeit, ein Zeichen, einen Impuls zu setzen“, erklärt Jürgen Bauer, der mit Thomas Seitz die sportliche Leitung beim FCT innehat.

Bei der Analyse sah Bauer durchaus Fortschritte in den letzten Wochen. Doch die nötigen Punkte blieben trotzdem aus. „Wir alle wissen, dass Stammkräfte wie Jason Sarajlic, Michael Ederer, Simon Fuchs, Maximilian Wasmeier oder Tobias Geier, um nur einige zu nennen, wochenlang gefehlt haben oder noch fehlen. André konnte nie den Stamm an Leistungsträgern zusammen aufs Feld schicken, den er im Kopf hatte. Er musste ständig rotieren, Kompromisse suchen und finden. Die Entscheidung, ihn zu entlassen, war brutal schwer für uns. Aber es hilft nichts. Auch unangenehme Entscheidungen gehören zum Fußballgeschäft dazu“, erläutert Bauer.

Bis zur Winterpause werden Thomas Semmelmann und Thomas Seitz die Mannschaft betreuen, trainieren und coachen. „Es stehen noch vier Spiele gegen Kareth, Roding, Osterhofen und Bad Kötzting an. Wir stehen unter Zugzwang, benötigen sechs oder sogar sieben Punkte. Ich hoffe, es geht ein Ruck durch die Mannschaft und wir können in die kommenden Wochen mit positiven Ergebnissen gestalten“, so Bauer.

Vorigen Samstag unterlag der FC Tegernheim gegen den neuen Rangzweiten vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit 1:3. Dies war die siebte Heimniederlage im neunten Spiel. Bisher konnte man auf heimischem Terrain nur gegen Straubing gewinnen und gegen Waldkirchen ein Remis erringen. Und das bei einem Torverhältnis von 11:30. Auswärts gelangen immerhin drei Siege (3/0/5 bei 8:20 Toren), wobei die letzten drei Partien in der Fremde allesamt verloren wurden. Jürgen Bauer möchte sich bei André Kleinknecht für seine engagierte Arbeit bedanken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Nun heißt es aber nach vorne zu blicken, den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu richten. „Thomas und Thomas werden die Mannschaft bestmöglich auf das Heimspiel am Samstag gegen Kareth-Lappersdorf vorbereiten. Wir müssen punkten. Ohne Wenn und Aber“, weiß Jürgen Bauer zu berichten.

Trainer André Kleinknecht wünscht der Mannschaft und dem Verein alles Gute. Zu seinem Aus gab er folgendes Statement ab: „Mir ist bewusst, dass nach der Vorrunde 13 Punkte wenig sind und vor allem 50 Gegentreffer viel zu viel. Es war schon vor der Saison klar, dass dieses anspruchsvolle Projekt - in der Sommerwechselperiode gab es einen gewaltigen personellen Umbruch - nicht einfach werden wird, dennoch hätte wir uns alle etwas mehr erhofft. Die Formkurve zeigte in den vergangenen Spielen allerdings nach oben, zudem kehren nun wichtige Spieler nach Verletzungen zurück in den Kader. Die Voraussetzungen, in den kommenden Spielen die Trendwende zu schaffen, sind also auf alle Fälle vorhanden.“