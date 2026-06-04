Zapel-Start: Dassendorf plant intensive Vorbereitung

Die TuS Dassendorf hat den Sommerfahrplan für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 veröffentlicht. Nach dem großen Umbruch am Wendelweg und der ausführlichen Einordnung durch den neuen Trainer Oliver Zapel sowie Sportchef Hakan Karadiken steht damit nun auch der sportliche Ablauf der kommenden Wochen fest.
Der Trainingsauftakt ist nach aktuellem Stand für den 18. Juni um 18 Uhr in Geesthacht geplant. Dort wird Dassendorf zunächst trainieren, weil der Rasenplatz am Wendelweg geschont und für die neue Saison vorbereitet wird. Die Namen der neuen Spieler sind weiterhin nicht öffentlich bekannt. Zapel und Karadiken hatten zuletzt lediglich erklärt, dass der Kader Stand 29. Mai 23 Spieler umfasst und in den kommenden Tagen weitere Vorstellungen folgen sollen.
Der erste bekannte Test ist für den 27. Juni angesetzt. Dann spielt Dassendorf auswärts beim FC Verden 04, Anstoß ist um 14 Uhr. Nur drei Tage später folgt am 30. Juni um 19 Uhr ein weiterer Test beim Eichholzer SV.
Am 4. Juli steht in Eichholz ein Duell gegen Dynamo Schwerin oder VfR Neumünster auf dem Programm, die genaue Uhrzeit ist noch offen. Einen Tag später, am 5. Juli, testet Dassendorf um 14 Uhr auswärts gegen Schneverdingen.
Am 11. und 12. Juli nimmt die TuS dann am Vierlanden Cup in Altengamme teil. Am ersten Turniertag ist der Beginn für 15 Uhr angesetzt, der zweite Turniertag ist zeitlich noch offen. Zum Abschluss der bisher veröffentlichten Testspielserie trifft Dassendorf am 15. Juli um 19 Uhr in Hamwarde auf den Lüneburger SK.
Für das Wochenende 18./19. Juli ist der Plan noch nicht vollständig. Dassendorf sucht für diesen Zeitraum noch einen Testspielgegner. Gespielt werden soll über dreimal 45 Minuten, Interessenten sollen sich per persönlicher Nachricht beim Verein melden.
Der Vorbereitungsplan passt zur neuen Marschroute, die Zapel zuletzt beschrieben hatte. Nach mehr als 20 Abgängen und einem deutlich veränderten Kader soll in Dassendorf intensiver, moderner und mit hoher Belastung gearbeitet werden. Der veröffentlichte Sommerfahrplan ist damit der nächste konkrete Baustein des Neustarts.
Klar ist: Am 25. Juli beginnt die neue Oberliga-Saison. Bis dahin will Dassendorf nicht nur eine neue Mannschaft formen, sondern auch ein neues Selbstverständnis auf den Platz bringen. Welche Spieler diesen Weg konkret mitgehen, bleibt eine der spannendsten offenen Fragen der kommenden Tage.
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