Zapel-Start: Dassendorf plant intensive Vorbereitung TuS Dassendorf hat den Sommerfahrplan für die Vorbereitung auf die Oberliga Hamburg veröffentlicht. Der Trainingsauftakt steigt am 18. Juni in Geesthacht. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Startet bald in Dassendorf: Oliver Zapel. – Foto: Imago Images

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Die TuS Dassendorf hat den Sommerfahrplan für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 veröffentlicht. Nach dem großen Umbruch am Wendelweg und der ausführlichen Einordnung durch den neuen Trainer Oliver Zapel sowie Sportchef Hakan Karadiken steht damit nun auch der sportliche Ablauf der kommenden Wochen fest.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Trainingsauftakt ist nach aktuellem Stand für den 18. Juni um 18 Uhr in Geesthacht geplant. Dort wird Dassendorf zunächst trainieren, weil der Rasenplatz am Wendelweg geschont und für die neue Saison vorbereitet wird. Die Namen der neuen Spieler sind weiterhin nicht öffentlich bekannt. Zapel und Karadiken hatten zuletzt lediglich erklärt, dass der Kader Stand 29. Mai 23 Spieler umfasst und in den kommenden Tagen weitere Vorstellungen folgen sollen. Testspiele gegen Verden, Eichholz und Lüneburg Der erste bekannte Test ist für den 27. Juni angesetzt. Dann spielt Dassendorf auswärts beim FC Verden 04, Anstoß ist um 14 Uhr. Nur drei Tage später folgt am 30. Juni um 19 Uhr ein weiterer Test beim Eichholzer SV.

Am 4. Juli steht in Eichholz ein Duell gegen Dynamo Schwerin oder VfR Neumünster auf dem Programm, die genaue Uhrzeit ist noch offen. Einen Tag später, am 5. Juli, testet Dassendorf um 14 Uhr auswärts gegen Schneverdingen. Am 11. und 12. Juli nimmt die TuS dann am Vierlanden Cup in Altengamme teil. Am ersten Turniertag ist der Beginn für 15 Uhr angesetzt, der zweite Turniertag ist zeitlich noch offen. Zum Abschluss der bisher veröffentlichten Testspielserie trifft Dassendorf am 15. Juli um 19 Uhr in Hamwarde auf den Lüneburger SK.