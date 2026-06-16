Youth-League-Erfahrung: Eintracht Norderstedt holt Julias Grundwald FC Eintracht Norderstedt hat den ersten externen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Julius Grunwald kommt aus der U23 des FC St. Pauli. Er spielte mit Union Berlin gegen Real Madrid. von red · Heute, 13:26 Uhr · 0 Leser

Das ist Julias Grunwald. – Foto: FC St. Pauli

Der FC Eintracht Norderstedt hat den ersten externen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Julius Grunwald wechselt aus der U23 des FC St. Pauli an die Ochsenzoller Straße und soll künftig die linke Seite verstärken. Der 20-Jährige ist Linksverteidiger, kann aber auch als Schienenspieler eingesetzt werden.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit füllt Norderstedt gezielt eine Position, auf der Sportchef Frank Spitzer Handlungsbedarf gesehen hatte. Grunwald bringt nicht nur Regionalliga-Erfahrung aus der U23 des Kiezklubs mit, sondern auch eine interessante Ausbildung. In der Jugend spielte er für Union Berlin und sammelte dort in der UEFA Youth League sogar internationale Erfahrung. Spitzer sieht „einen klaren Linksfuß“ Spitzer freut sich auf einen Spieler, den er offenbar schon länger im Blick hatte. Der Zugang sei ihm bereits im Nachwuchsleistungszentrum von Union Berlin aufgefallen. Auch wenn Grunwald in der abgelaufenen Saison nach einem Foul längere Zeit verletzt ausgefallen war, sieht Norderstedt großes Potenzial in ihm.

Spitzer spricht bei der Vorstellung von „einem klaren Linksfuß, der bei uns ein Vakuum füllt und sowohl als Linksverteidiger als auch als Schienenspieler agieren kann“. Genau diese Vielseitigkeit kann für den neuen Trainer Özden Kocadal wichtig werden, weil sie unterschiedliche Grundordnungen und Rollen auf der linken Seite ermöglicht. Auch die fußballerischen Eigenschaften hebt Spitzer hervor. Grunwald zeichne „die Ruhe am Ball“ aus und sei „sehr sicher im Spielaufbau“. Diese Sicherheit sehe der Sportchef auch in der Persönlichkeit des Zugangs: Grunwald sei ehrgeizig, strukturiert und fokussiert.