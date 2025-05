XXL-Umbruch am Schloss Strünkede: Westfalia Herne nun bei 13 Zugängen

Dass Westfalia Herne den Klassenerhalt in der Westfalenliga drei Spieltage vor Schluss immer noch nicht in trockenen Tüchern hat, dürfte allen Beteiligten im Edeka Koch Sportpark nicht schmecken. So wurde Ende April Interimstrainer Danny Voß vor die Tür gesetzt und eine interne Übergangslösung installiert, ehe im Sommer Misel Zec das Ruder übernehmen wird.