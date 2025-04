Westfalia Herne legt nach: Neuzugänge Nummer fünf und sechs perfekt

Beim SC Westfalia Herne soll der Blick nach einer enttäuschenden Westfalenliga-Rückkehr wieder in Richtung Oberliga-Aufstieg gehen. Auf dem Transfermarkt hat man nun in puncto neues Personal wieder nachgelegt.

"Mahir ist ein Spieler, der alles mitbringt, was man sich als Trainer, Mitspieler und Fan nur wünschen kann: Er ist technisch versiert, taktisch klug, laufstark und vor allem extrem variabel einsetzbar. Mahir ist kein allein Unterhalter, sondern einer, der oft den entscheidenden Pass vor der Vorlage spielt – also genau der Typ Spieler, den jedes funktionierende Team braucht!", schreibt Westfalia Herne in der Veröffentlichung.

Nächster Neuzugang vom Nachbarn

Der insgesamt sechste Sommertransfer, den die Westfalia bisher offiziell machte, hört auf den Namen Eghosa Osawe und kommt vom abstiegsbedrohten Lokalrivalen SV Sodingen. Damit ist Osawe nach SVS-Kapitän Hakan Gökdemir und Eduard Uspenskij (DSC Wanne-Eickel) der dritte Neuzugang innerhalb der Stadtgrenzen.

"Der 20-jährige Tempodribbler bringt nicht nur enormes Potenzial, sondern auch echte Qualität mit", beschreibt die Westfalia ihren nächsten Neuzugang. Osawe stammt aus der Jugendabteilung der SpVgg Erkenschwick und gelang über Landesligist BWW Langenbochum im Sommer 2024 zum SV Sodingen, für den er in 18 Ligaeinsätzen drei Tore erzielt hat.

"Egho ist ein Spieler, der flexibel einsetzbar ist, viel Tempo mitbringt und mit dem Ball richtig was anfangen kann. Er hat nun auch Erfahrung in der Westfalenliga gesammelt – und wir sind überzeugt, dass wir mit ihm noch lange nicht am Ende seines Potenzials angekommen sind. Er wird nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Gewinn für unsere Mannschaft", so Hernes Bald-Trainer Misel Zec über den Außenstürmer.

"Mit Egho holen wir uns einen Spieler, der den Unterschied machen kann – sei es im Eins-gegen-Eins, mit Tiefenläufen hinter die Kette oder im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern. Einer, der den Ball liebt, den Weg nach vorne sucht und unser Spiel mit seiner Dynamik bereichern wird", beschreibt der Verein die Stärken des 20-Jährigen.

Zuvor stellte Westfalia Herne bereits die Transfers von Eduard Uspenskij (DSC Wanne-Eickel), Hakan Gökdemir (SV Sodingen), Marcel Rene Ryczak (VfB Hüls) und Henrik Dier (SSV Buer) vor.