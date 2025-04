Westfalia Hernes Umbruch: zwei Neue vom Niederrhein, noch ein Sodinger

Metehan Türkoglu (Sportfreunde Hamborn 07)

Als "Herner Jungen" präsentierte die Westfalia zudem den Transfer von Metehan Türkoglu. Der 24-Jährige stammt aus der Stadt und wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und MSV Duisburg ausgebildet.

Über die U19 von Arminia Klosterhardt schaffte der 24-Jährige beim TV Jahn Hiesfeld aus Dinslaken seinen Durchbruch, mit dem er in die Oberliga aufstieg. Seit 2022 spielte Türkoglu für je ein Jahr beim SV Dorsten-Hardt, BV Herne-Süd und YEG Hassel ehe im vergangenen Sommer der Wechsel nach Duisburg zu Landesligist Sportfreunde Hamborn 07 folgte.

Seine "größten Waffen" seien seine Schnelligkeit und Ballkontrolle, schreibt Westfalia Herne, "und der unbedingte Wille, den Unterschied zu machen. Mete bringt Kreativität ins Spiel, Tiefe in die Offensive und Herzblut in die Kabine." Mit ihm gewinne man "ein Stück Identität" zurück.

Misel Zec sagt: "Metehan ist für seine Schnelligkeit bekannt dazu kann er auch noch super mit dem Ball umgehen. Ich kenne diesen Spieler schon sehr lange und für unser Spiel ist er auch der richtige Typ. Herner Junge, gut ausgebildet und dazu noch ein sehr guter Charakter. Wir freuen uns das es geklappt hat."

Phil Knop (FC Remscheid)

Das Gerücht schwirrte lange in der Gerüchteküche, nun ist auch sein Transfer offiziell: Phil Knop wechselt vom FC Remscheid zu Westfalia Herne. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler zählt mit 16 Toren und vier Assists zum absoluten Top-Scorer beim Niederrhein-Landesligisten. Von 2019 bis 2023 spielte Knop zuvor beim Cronenberger SC, für die der ehemalige Jugendspieler des Wuppertaler SV 91 Oberliga-Partien bestritten hat.

"Eine lange Zeit auf konstant hohem Niveau – geprägt von Einsatz, Disziplin und Weiterentwicklung. Kein Spieler bleibt so lange Stammkraft in der Oberliga, ohne das gewisse Etwas mitzubringen. Und Phil bringt genau das mit", lobt sein künftiger Verein.

Auch Trainer Misel Zec freut sich: "Mit Phil stehe ich schon länger in Kontakt. Was mich an ihm immer beeindruckt hat, ist seine Mentalität. Er ist ein Spieler, der brennen will – für sich, für das Team, für den Erfolg. Fußballerisch bringt er viele Qualitäten mit: Er ist dribbelstark, mutig, hat eine starke Flanke und ist torgefährlich. Für uns war klar: Wenn wir die Möglichkeit bekommen, mit Phil zu arbeiten, dann gehen wir diesen Schritt. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat."