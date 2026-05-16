Wupppertal und Velbert steigen ab, Wiedenbrück darf noch hoffen

Trotz Überzahl gegen den Bonner SC ging der Wuppertaler SV am letzten Spieltag leer aus. In der Rückbetrachtung hätte auch ein einfacher Sieg nicht weitergeholfen, da der SC Wiedenbrück gegen Borussia Dortmund II gewann. Der SCW muss am Sonntag nun gen 2. Bundesliga schauen. Steigt Fortuna Düsseldorf ab, wäre Wiedenbrück doch noch gerettet. In dem Fall würden gleich drei Teams vom Niederrhein absteigen. Die SSVg Velbert verabschiedete sich nämlich auch mit einer 1:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen. Der FC Schalke 04 II feierte zum Abschluss einen torreichen 5:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln II.
1. FC Köln II – FC Schalke 04 II 1:5
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Cenny Neumann, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Patrik Kristal (78. Malek El Mala), Ilias Elyazidi (46. Bernie Lennemann), Safyan Touré, Nilas Yacobi, Maik Afri Akumu (46. Arda Süne) - Trainer: Evangelos Sbonias
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Tidiane Touré (35. Amar Ibrisimovic), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Vincenzo Onofrietti (71. Andri Buzolli), Raphael Ott (82. Alexander Guiddir), Jean-Paul Ndiaye (82. Kayhan Sayman), In-gyom Jung - Trainer: Jakob Fimpel
Tore: 0:1 In-gyom Jung (19.), 0:2 Yassin Ben Balla (46.), 1:2 Nilas Yacobi (58.), 1:3 Jean-Paul Ndiaye (76.), 1:4 Jean-Paul Ndiaye (80.), 1:5 Andri Buzolli (90.)
SC Wiedenbrück – Borussia Dortmund II 2:0
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Tim Geller, Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Maik Amedick, Saban Kaptan, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma, Sebastian Mai, Niklas Szeleschus - Co-Trainer: Mariusz Rogowski - Trainer: Dominik Sammer
Borussia Dortmund II: Yılmaz Aktaş, Elias Benkara, Filippo Mané, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas, Arne Wessels, Bennedikt Wüstenhagen - Co-Trainer: Marcel Schmelzer - Trainer: Daniel Rios - Co-Trainer: Jan-Frederik Luig - Co-Trainer: Mathias Schiele
Tore: 1:0 Benjamin Friesen (44.), 2:0 Benjamin Friesen (80.)
SC Paderborn 07 II – SV Rödinghausen 2:0
SC Paderborn 07 II: Nico Willeke, Anton Bäuerle, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Arne Zajaczek (69. Kerem Yalcin), Marlon Becker (55. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels
SV Rödinghausen: Matthis Harsman, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj (86. Alexander Höck), Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Marco Hober (71. Paterson Chato), Ansgar Kuhlmann (71. Julian Schwermann), Allan Firmino Dantas (87. Leon Tia), Marius Bauer, Eduard Probst (80. Niklas Burlage) - Trainer: Lars Fleischer
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 320
Tore: 1:0 Georg Ermolaev (39.), 2:0 Lucas Kiewitt (81.)
Sportfreunde Siegen – SSVg Velbert 3:1
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer (67. Jubes Ticha), David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Jannik Krämer (55. Arif Güclü), Malik Hodroj, André Dej (55. Tom Henrik Gutsch), Dennis Brock, Ömer Tokac (86. Cagatay Kader), Kevin Goden, Elsamed Ramaj - Trainer: Boris Schommers
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Kilian-Joel Wagenaar, Max Wiese, Timo Mehlich (15. Arlind Mimini), Ismail Remmo, Benjamin Hemcke (69. David Glavas), Calvin Marion Mockschan, Philip Buczkowski, Artur Golubytskij, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 2308
Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (26.), 1:1 Elsamed Ramaj (41.), 2:1 Arif Güclü (71.), 3:1 Tom Henrik Gutsch (89.)
Rot: Felix Herzenbruch (14./SSVg Velbert/Notbremse)
VfL Sportfreunde Lotte – SC Fortuna Köln 2:2
VfL Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Luca Böggemann, Luca Kerkemeyer, Jonas Kehl, Louis Hiepen, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Kaan Kurt, Max Ritter, Leon Demaj, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
SC Fortuna Köln: Jannick Theißen, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, Younes Derbali, Neo Telle, Rafael Garcia, Nico Thier, Luca Majetic, Georg Strauch, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink
Tore: 1:0 Shkrep Stublla (14.), 1:1 Hamadi Al Ghaddioui (40.), 2:1 Max Ritter (49.), 2:2 Dejan Galjen (57.)
Wuppertaler SV – Bonner SC 0:1
Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Levin Müller, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic (73. Hans-Juraj Hartmann), Cenk Durgun, Linus Lillebror Fröhlich, Vincent Schaub, Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires
Bonner SC: Elias Bördner, Bilal-Badr Ksiouar, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer (88. Felix Erken), Eray Isik (67. Serhat Koruk), Tobias Peitz (83. Bogdan Shubin), Jonas Berg (88. Adis Omerbasic), Robin Bird, Yannik Schlößer, Lucas Cueto (88. Julijan Popović) - Trainer: Björn Mehnert - Co-Trainer: Adama Niang - Co-Trainer: Florian Mager - Co-Trainer: Gordon Addai
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg)
Tore: 0:1 Roman Doulashi (62.)
Gelb-Rot: Massaman Keita (45./Bonner SC/Foul an Müller)
VfL Bochum II – Fortuna Düsseldorf II 2:2
VfL Bochum II: Benjamin Bußmann, Luca Bernsdorf, Daniel Hülsenbusch, Nicolas Abdat, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Vahidin Turudija, Ciwan Günes, Henri Carlo Sanchez Fernandez, Semin Kojic, Luis Hartwig - Trainer: Heiko Butscher
Fortuna Düsseldorf II: Dominic Grehl, Tom Barth, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou (83. Danny Latza), Levi Mentzel (63. Conor David Tönnies), Kaden Amaniampong, Maksym Len, Simon Vu (63. Noah Egouli), Andriy Honcharenko (83. Tobias Grulke), Deniz Bindemann (46. Karim Affo), Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Björn Sauer
Tore: 1:0 Luis Hartwig (8.), 2:0 Luis Hartwig (33.), 2:1 Maksym Len (35.), 2:2 Noah Nikolaou (59.)
Borussia Mönchengladbach II – FC Gütersloh 2:4
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Julian Korb, Yassir Atty (46. Iaia Manco Danfa), Lion Schweers (46. Yannik David Dasbach), Veit Stange (79. Talha Catkaya), Nico Vidic, Fritz Fleck (71. Justin Adozi), Niklas Swider, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Oliver Kirch
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Jannik Borgmann, Justus Henke, Fynn Arkenberg, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Kevin Hoffmeier, Jakob Korte (46. Leo Weichert), Julius Langfeld, Niklas Frese (75. Lennard Rolf) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk )
Tore: 0:1 Niklas Frese (19.), 0:2 Patrik Twardzik (45.), 0:3 Niklas Frese (58.), 1:3 Veit Stange (78. Foulelfmeter), 1:4 Patrik Twardzik (80.), 2:4 Justin Adozi (88.)
1. FC Bocholt – RW Oberhausen 2:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox (87. Haakon Johannes Pomorin), Philipp Hanke (55. Patrick Kurzen), Julian Riedel, Jeff Mensah, Linus Olthoff, Ozan Hot (69. Paul Seidel), Maximilian Adamski (69. Ensar Celebi), Marlon Frey, Marvin Lorch, Cedric Euschen (55. Johannes Dörfler), Stipe Batarilo - Trainer: René Lewejohann
RW Oberhausen: Ryan Valentine, Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp, Eric Gueye, Luca Schlax (46. Matona-Glody Ngyombo), Alexander Mühling, Lucas Halangk (46. Illia Poliakov), Burinyuy Nyuydine (46. Ayman Aourir), Tim Krohn (70. Seok-ju Hong) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff
Tore: 1:0 Marlon Frey (3.), 2:0 Philipp Hanke (11.), 2:1 Tim Krohn (21.), 2:2 Tim Krohn (51.)
