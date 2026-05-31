Würzburger Kickers wollen zuhause den Aufstieg in die 3. Liga feiern Montag: Die "Rothosen" gehen mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins entscheidende Rückspiel von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Hinspiel-Torschütze Liam Omore (re.) und Kollegen wollen nun den finalen Schritt gehen und den Aufstieg in die 3. Liga feiern. – Foto: Frank Scheuring

Das war stark! Die Würzburger Kickers haben am Donnerstagabend vorgelegt und bei Lok Leipzig durchaus verdient mit 1:0 gewonnen. Es war ein reifer Aufritt der Elf von Cheftrainer Michael Schiele. Vorne immer wieder gefährlich, hinten wenig bis nichts zugelassen. Das Tor zur 3. Liga steht nun weit offen, jetzt müssen die "Rothosen" am morgigen Montagabend zuhause am Dallenberg nur noch hindurchgehen. Die Akon Arena wird ausverkauft sein, Anpfiff ist um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers Würz.Kickers 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig 19:00 live PUSH

Was am Donnerstag durchaus auffällig war: Die Kickers wirkten frischer, vor allem im zweiten Durchgang. Das hatten einige Experten auch so erwartet. Denn: Lok Leipzig rieb sich im harten Meisterrennen der Regionalliga Nordost bis zum letzten Spieltag auf, während die Unterfranken seit Wochen Gewissheit haben, an den Aufstiegsspielen teilnehmen zu dürfen. Wird der Substanzverlust der "Loksche" zum Verhängnis? Scheitern die Leipziger zum dritten Mal in der Relegation? Coach Was am Donnerstag durchaus auffällig war: Die Kickers wirkten frischer, vor allem im zweiten Durchgang. Das hatten einige Experten auch so erwartet. Denn: Lok Leipzig rieb sich im harten Meisterrennen der Regionalliga Nordost bis zum letzten Spieltag auf, während die Unterfranken seit Wochen Gewissheit haben, an den Aufstiegsspielen teilnehmen zu dürfen. Wird der Substanzverlust der "Loksche" zum Verhängnis? Scheitern die Leipziger zum dritten Mal in der Relegation? Coach Jochen Seitz wirft freilich nach dem Hinspiel noch nicht die Flinte ins Korn und gab sich am Mikrofon des MDR kämpferisch: "Wir wissen alle, dass wir einen kleinen Rückschlag erlitten haben. Dass Würzburg im Rückspiel nun klar im Vorteil ist, das wissen wir auch. Aber: Würzburg hat jetzt was zu verlieren, wir können eigentlich nur noch gewinnen. Wir werden nun alles in die Waagschale reinwerfen, wir werden positiv bleiben und werden alles versuchen, in Würzburg das Spiel nochmal zu drehen. Und dann schauen wir mal, wer die bessere Mannschaft war."