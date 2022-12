Würge-Skandal um Kirchheimer U17: Schiedsrichter und Trainer treffen sich am Sportgericht Trainer bestreitet Vorwürfe

Murnau – Eigentlich sollte der Fall bereits in der vergangenen Woche vor dem Jugendsportgericht in München verhandelt werden, doch eine Corona-Infektion verhinderte das. Der neue Termin ist der Donnerstag, 18 Uhr.

Zur Erinnerung: Am 13. November brach Schiedsrichter Dominik Otte (TSV Oberammergau) die Partie ab, da kein Erwachsener mehr den KSC betreuen konnte, nachdem Otte den Kirchheimer Trainer Hüseyin Sözer mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen hatte. Anschließend kam es zu wilden Szenen an der Poschinger Allee. Die Kirchheimer Spieler sowie deren Trainer stürmten auf den Unparteiischen zu, bildeten eine Traube um ihn und bedrängten ihn. Murnaus Trainerin Caroline Rieger, eine weitere Schiedsrichterkollegin und auch Schiedsrichterobmann Klemens Wind, der als Beobachter vor Ort war, kamen dem Unparteiischen Otte zu Hilfe, beendeten den Tumult. All das ist auch auf einem Video zu sehen, die Kamera stand hinter dem Kirchheimer Tor.