Nach Urteil zur U17-Skandalpartie: Berufung wird geprüft – weitere Zeugen vernommen Hoffnung auf neue Verhandlung

Murnau – Rund zwei Monate ist es nun her, dass es nach dem Abbruch der Fußballpartie der U17-Bezirksoberliga zwischen dem TSV Murnau und dem Kirchheimer SC zu chaotischen Szenen kam. Doch noch immer beschäftigt der Fall die Sportgerichte und Beteiligten.

Zur Erinnerung: Schiedsrichter Dominik Otte (TSV Oberammergau) hatte den Kirchheimer Trainer Hüseyin Sözer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und anschließend die Partie abgebrochen, weil kein anderer die Mannschaft betreuen konnte. Nach Statuten des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) ist das jedoch ein Muss. Daraufhin belagerte das Kirchheimer Team inklusive Trainer den Unparteiischen, ein KSC-Spieler soll den Referee gewürgt haben. Mitte Dezember befasste sich das Jugendsportgericht des Fußball-Bezirks Oberbayern mit dem Fall und kam zu einem überraschenden Urteil: Der beschuldigte Kirchheimer Spieler wurde freigesprochen, Trainer Sözer bekam eine Geldstrafe – wohl in Höhe von 75 Euro – wegen unsportlichen Verhaltens aufgebrummt, und die Partie muss nachgeholt werden.

„Würge-Skandal“: Sportgericht hört nur Kirchheimer Zeugen an – Würge-Vorwurf nicht belegt

Während sich der KSC anschließend erleichtert zeigte und von einer „gerechten Verhandlung“ (Sözer) sprach, bemängelte Otte, dass vor Gericht nur die Kirchheimer Seite gehört wurde. Zudem fand das von der Unfallklinik Murnau ausgestellte Attest über „Quetschungen der Halsweichteile“ keine Berücksichtigung. Das Tagblatt richtete daraufhin einige Fragen an den BFV. Der Verband bestätigte, dass nur die Kirchheimer Seite geladen war. „Aufgrund der in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Beweisaufnahme sah das Gericht eine Vernehmung des Schiedsrichters und der anderen Zeugen (Schiedsrichter-Obmann Klemens Wind, Schiedsrichterin Emilia Kluck, Murnau-Trainerin Caroline Rieger, Spieler des TSV Murnau, Anm. d. Red.) als nicht mehr erforderlich an“, heißt es in der Antwort. Der Sachverhalt sei durch die „Videoaufzeichnung vollständig aufgeklärt“. Auf dem Video, das ein Vater eines KSC-Spielers aus der Hintertor-Perspektive aufgenommen hatte, war zu sehen, dass die Kirchheimer nach Abbruch den Schiedsrichter umkreisten, ihn schubsten und auf ihn einredeten. Nicht aber der vermeintliche Würge-Griff. Laut Otte soll sich der ereignet haben, als die Spielertraube ihn vor der Kamera verdeckte. Die Verletzung Ottes sei laut BFV „unerheblich“ für das Verfahren gewesen, „da zweifelsfrei belegt werden konnte, dass der beschuldigte Spieler für die Verletzung ursächlich nicht infrage kommen kann“. Die Vorgehensweise des Jugendsportgerichts entspreche „vollumfänglich der Rechts- und Verfahrensordnung“.

Wind schimpft über Urteil: „Das war keine Verhandlung, das war ein Witz“ – Otte drohen zwei Jahre Sperre