WSV geht unter, BVB in Überzahl problemlos, Bocholt mit einem Punkt

Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn waren die Kölner vor heimischem Publikum zunächst auf Kurs. Yannick Mausehund brachte den Ball ins Zentrum, Louis Hiepen misslang der Klärungsversuch, stattdessen schloss Youssoupha Niang zur Führung ab (32.). Lotte steckte in der Folge nicht auf und sorgten spät für den Ausgleich. Top-Torjäger Leon Demaj zeigte sich einmal mehr zuverlässig vom Elfmeterpunkt (73.). So verpasste Köln den Sprung nach oben im Tableau und bleibt stattdessen direkter Nachbar der Lotteraner.

Erstmals wurde es vor dem Kasten der Jungfohlen gefährlich. Viktor Miftarajs Kopfball war jedoch zu zentral, um Tiago Pereira Cardoso ins Schwitzen zu bringen (12.). Besser machten es die Gladbacher. Iaia Danfo drückte einen Abpraller per Kopf über die Linie (17.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurden die Gäste aktiver, rissen das Spiel an sich. Den zweiten Treffer verpasste Fritz Fleck mit seinem Abschluss neben das Tor nur knapp (42.).

Rödinghausen war zwar nicht ganz abgemeldet, ließ jedoch klare Torchancen weiter vermissen. So war wieder die Borussia an der Reihe. Danfa ließ die gesamte Hintermannschaft der Hausherren alt aussehen, umkurvte Schlussmann Dennis Gorka und schnürte den Doppelpack aus spitzem Winkel (56.). Spätestens nachdem der Flachschuss von Niklas Swider auch noch ins Tor fand, stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr wirklich (70.). Rödinghausen drängte in der Folge zumindest noch einmal auf den Anschlusstreffer, die Gäste ließen aber nichts mehr zu. So reicht es für die ersten Punkte unter der Führung von Oliver Kirch. Rödinghausen bleibt weiter unten stecken.

SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:3

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst, Aygün Yildirim - Trainer: Lars Fleischer

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Divine Dillon Berko, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Iaia Manco Danfa - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 0:1 Iaia Manco Danfa (17.), 0:2 Iaia Manco Danfa (56.), 0:3 Niklas Swider (70.)

Bocholt rettet nach Spielunterbrechung einen Punkt gegen starken SCP

Bocholt versuchte zunächst die Gegner aus Ostwestfalen mit aggressivem und hohem Pressing in die Bredouille zu bringen, Paderborn ließ sich davon jedoch nur bedingt beeindrucken und kam zur ersten dicken Chance. Georg Ermolaev entwischte dem FCB-Abwehrverbund nach einem langen Ball in die Spitze. Sein erster Abschluss wurde noch von Paul Grave pariert, beim Nachschuss von Lasse Eickel war er jedoch machtlos. Der Treffer zählte dennoch nicht, Eickel stand wohl zuvor im Abseits (12.). Auf der anderen Seite wurde auch Bocholt erstmals gefährlich. Nach Hereingabe von Paul Seidel nahm Marvin Lorch die Kugel direkt, zielte jedoch haarscharf am Gehäuse vorbei (20.). Darüber hinaus taten sich beide Seiten schwer, durchzubrechen. Nach gut einer halben Stunde wurde es aber noch einmal brenzlig. Zuerst vergab Philipp Hanke mit einem ungenauen Abschluss aus vielversprechender Position (31.), wenig später legte sich der FCB in Person von Marlon Frey das erste Gegentor fast selbst rein. Sein katastrophaler Pass im Spielaufbau flog den Gästen direkt um die Ohren. Erneut war Ermolaev frei vor Grave, der die Null festhielt (33.). Spielerisch tat sich in Durchgang zwei zunächst nicht besonders viel, dennoch wurde es plötzlich ereignisreich. Schiedsrichter Francisco Lahora musste aufgrund einer Verletzung zunächst behandelt werden und konnte die Partie nicht mehr fortsetzen. Nun mussten die Verantwortlichen kreativ werden. Gesucht wurde ein DFB-Schiedsrichter unter den Zuschauern. Die Lösung fand sich intern: Ein anwesender Schiedsrichterbeobachter füllte das Gespann auf, so ging es mit reichlich Verzögerung weiter. Die längere Unterbrechung schien dem SCP auch gut zu tun. Das Team von Thomas Bertels diktierte das Geschehen und wurde auch erneut durch Ermolaev gefährlich. Nach Flanke von Lenny Hennig setzt er seinen Kopfball nur knapp neben das Ziel (79.). Bocholt konnte in der Schlussphase nur noch den Punkt über die Zeit bringen, der SCP wollte mehr, fand im Grave schlussendlich aber seinen Meister. Die letzte Möglichkeit von Niklas Mohr entschärfte der Schlussmann (90. +5) und sicherte den Schwatten einen hart umkämpften wie glücklichen Auswärtszähler. SC Paderborn 07 II – 1. FC Bocholt 0:0

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Niklas Mohr, Medin Kojic (46. Julius Bugenhagen), Fedir Babak, Bennit Bröger, Georg Ermolaev, Pedro Restrepo-Naranjo, Lasse Eickel (87. Noah Ringbeck) - Trainer: Thomas Bertels

1. FC Bocholt: Paul Grave, Philipp Hanke, Julian Riedel (86. Aaron Bayakala), Jeff Mensah, Dominik Lanius, Paul Seidel, Marlon Frey (90. Johannes Dörfler), Marvin Lorch (90. Cedric Euschen), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann (77. Nazzareno Ciccarelli) - Trainer: René Lewejohann

Tore: keine Tore ____

Blitzstart durch Reitz und Bochumer Platzverweis ebnen Dortmunder Weg zu drei Zählern

Der BVB fackelte nicht lange. Eine maßgenaue Flanke von Arne Wessels fand den Schädel von Tony Reitz, der aus kurzer Distanz gekonnt einnickte (3.). Der VfL hielt in der Folge gut mit, verkomplizierte sich die eigene Mission aber auch um ein Vielfaches. Der bereits verwarnte Daniel Hülsenbach ging etwas zu ungestüm in den Zweikampf und musste somit bereits in der 26. Spielminute das Feld räumen. Als daraufhin Almugera Kabar sich aus der Distanz einfach mal ein Herz nahm und Hugo Rölleke zum 2:0 überwand (36.), schien der Deckel schon fast drauf. Doch kurz vor Halbzeitpfiff keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. Nachdem kurz zuvor Alessandro Crimaldi nur Aluminium traf (44.), sorgte Louis Köster mit seinem ersten Saisontreffer für den Anschluss (45.). Die Bochumer kamen zwar mutig aus den Kabinen, mussten aber den nächsten Rückschlag verarbeiten. Ayman Azhil hatte aus dem Rückraum zu viel Platz und schloss überlegt zum dritten Dortmunder Treffer ab (54.). Spätestens nachdem der BVB durch Danylo Krevsun auch noch das 4:1 nachlegte (67.), war die Messe gelesen. In Unterzahl konnten sich die Gäste nicht mehr herankämpfen und bleiben im Tableau damit weiter unter dem Strich. Die Dortmunder halten sich unterdessen zarte Hoffnungen im Meisterschaftskampf weiter am Leben. Borussia Dortmund II – VfL Bochum II 4:1

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen, Arne Wessels (78. Bennedikt Wüstenhagen), Mathis Albert, Kevin Mutove - Trainer: Daniel Rios

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Vahidin Turudija, Ciwan Günes (61. Mohammed Tolba), Luis Hartwig (62. Aurel Wagbe), Alessandro Crimaldi (74. Jonathan Akaegbobi), Louis Köster (74. Semin Kojic) - Trainer: Heiko Butscher

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli

Tore: 1:0 Tony Reitz (3.), 2:0 Almugera Kabar (38.), 2:1 Louis Köster (45.), 3:1 Ayman Azhil (54.), 4:1 Danylo Krevsun (67.)

Gelb-Rot: Daniel Hülsenbusch (26./VfL Bochum II/Hülsenbusch geht zu aggressiv in den Zweikampf. Da er bereits verwarnt war, sieht er die Gelb-Rote Karte) ____ WSV kommt in Gelsenkirchen unter die Räder

>>> Zum Spielbericht Der WSV gewährte befreit aufspielenden Schalkern zu viele Räume, die die Knappen auch dankend bespielten. Das Ergebnis wird den Rheinlöwen ein Weckruf sein müssen, um nicht noch weiter in den Abstiegskampf zu geraten. FC Schalke 04 II – Wuppertaler SV 5:1

FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Yassin Ben Balla, Vincenzo Onofrietti, Raphael Ott, Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung, Zaid Tchibara - Trainer: Jakob Fimpel

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Subaru Nishimura, Aldin Dervisevic, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub, Dominic-Maximilian Constantine, Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich

Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 480

Tore: 1:0 Yassin Ben Balla (14.), 2:0 Raphael Ott (22.), 3:0 In-gyom Jung (45.), 4:0 Gerrit Wegkamp (59.), 5:0 Yassin Ben Balla (66.), 5:1 Nicolas Hirschberger (80.)

So geht es weiter

23. Spieltag

21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen

21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert

21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln

21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC

21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück

21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II

21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II

22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II

22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

