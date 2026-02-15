Wuppertaler SV: Slapstick-Gegentor als Tiefpunkt der 1:5-Klatsche

Der Chefcoach vertraute der Startformation aus dem Heimspiel gegen die U23 des BVB (2:2). Nicolas Hirschberger kehrte nach seiner Verletzung in den Kader zurück und saß zunächst auf der Bank.
Die Partie begann ausgeglichen. Der WSV setzte zunächst auf Konter. Nach einer Phase des Abtastens übernahmen die Gelsenkirchener vermehrt die Initiative. Torwart Michael Luyambula passte gegen Raphael Ott gut auf und war eher am Ball (12.). Dann aber ging Schalke in Führung. Routinier Gerrit Wegkamp leitete schnell auf Torjäger Yassin Ben Balla, der aus kurzer Distand seinen elften Saisontreffer erzielte (14.).
Erst in der 20. Minute ließ sich der WSV vor dem gegnerischen Kasten blicken, und das mit fatalen Folgen. Schalke konterte blitzartig, Raphael Ott vollendete 2:0 (22.). Den ersten Schuss aufs gegnerische Tor gab Josue Santo in der 34. Minute ab, Keeper Johannes Siebeking hatte aber keine Mühe.
Der WSV wurde etwas besser, kam aber zu keinen Großchancen. Und hatte Glück, dass Ottl in der 39. Minute nur die Latte traf. Damit war es in der Nachspielzeit aber vorbei. Luyambula und Marko Stojanovic waren sich nicht einig. Ingyom Jung bedankte sich und lief mit dem Ball ins leere Tor – 3:0 (45.+1.). Die Führung der Gelsenkirchener war zur Halbzeit auch in der Höhe verdient.
Der WSV startete mit einem Doppelwechsel in die zweite Halbzeit. Für Stojanivic und Subaru Nishimura kamen Salmin Rebronja und Amin Bouzraa. In der 48. Minute scheiterte erst Bouzraa, dann Josue Santo an Siebeking. Schalke blieb aber gefährlich. Wegkamp köpfte nur knapp über das Tor (52.). Schalke verwaltete das Ergebnis – und beendete den zarten Aufwärtstrend der Gäste jäh. Wegkamp verwertete eine Flanke zum 4:0 (59.).
Noah Heim ersetzte Levin Müller (63.). Heim scheiterte mit einem Schuss nur knapp (64.). Schalke war deutlich effektive. Den Schuss von Wegkamp hielt Luyambula noch, den von Ben Balla nicht – 5:0 (66.). Wunderlich wechselte in der 70. Minute Hans Juraj Hartmann und Hirschberger für Santo und Durgun ein. Schalke schaltete runter. Immerhin gelang Hirschberger nach einer Hacken-Vorlage der Ehrentreffer zum 1:5 (80.) Eine Minute danach setzte Dervisevic einen Kopfball über die Latte. Schalke brachte den hochverdienten Sieg locker über die Zeit
Weiter geht es am kommenden Samstag (21. Februar) mit dem Heimspiel gegen die Kölner U21. Anstoß ist um 14 Uhr im Stadion am Zoo). Es folgt die Auswärtspartie beim SC Wiedenbrück (28. Februar, 14 Uhr).