Wuppertaler SV: Slapstick-Gegentor als Tiefpunkt der 1:5-Klatsche

Der WSV wurde etwas besser, kam aber zu keinen Großchancen. Und hatte Glück, dass Ottl in der 39. Minute nur die Latte traf. Damit war es in der Nachspielzeit aber vorbei. Luyambula und Marko Stojanovic waren sich nicht einig. Ingyom Jung bedankte sich und lief mit dem Ball ins leere Tor – 3:0 (45.+1.). Die Führung der Gelsenkirchener war zur Halbzeit auch in der Höhe verdient.

WSV gelingt noch der Ehrentreffer

Der WSV startete mit einem Doppelwechsel in die zweite Halbzeit. Für Stojanivic und Subaru Nishimura kamen Salmin Rebronja und Amin Bouzraa. In der 48. Minute scheiterte erst Bouzraa, dann Josue Santo an Siebeking. Schalke blieb aber gefährlich. Wegkamp köpfte nur knapp über das Tor (52.). Schalke verwaltete das Ergebnis – und beendete den zarten Aufwärtstrend der Gäste jäh. Wegkamp verwertete eine Flanke zum 4:0 (59.).

Noah Heim ersetzte Levin Müller (63.). Heim scheiterte mit einem Schuss nur knapp (64.). Schalke war deutlich effektive. Den Schuss von Wegkamp hielt Luyambula noch, den von Ben Balla nicht – 5:0 (66.). Wunderlich wechselte in der 70. Minute Hans Juraj Hartmann und Hirschberger für Santo und Durgun ein. Schalke schaltete runter. Immerhin gelang Hirschberger nach einer Hacken-Vorlage der Ehrentreffer zum 1:5 (80.) Eine Minute danach setzte Dervisevic einen Kopfball über die Latte. Schalke brachte den hochverdienten Sieg locker über die Zeit