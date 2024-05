Wormate Luca Manganiello (rotes Trikot) behauptet sich gegen die Dudenhofener Tolga Barin (rechts) und Lirim Mustafa. Später legte er zum Siegtreffer auf. Foto: Christiane Dirigo/paklaski-press

Wormatia Worms: Auf Schock folgt Reaktion Oberligist gewinnt gegen Dudenhofen trotz 80-minütiger Unterzahl +++ Erster Sieg seit Wochen Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms FV Dudenhof.

Worms. Der Bann ist gebrochen. Nach dem sieglosen April hat Wormatia Worms pünktlich zum Maifeiertag wieder ein Oberligaspiel gewonnen. Und es war gegen Abstiegskandidat FV Dudenhofen der Tag der Fußballschwerstarbeit. Denn, Nachspielzeiten eingerechnet, mehr als 80 Minuten waren die Platzherren bei sommerlichem Wetter in Unterzahl. Und setzten doch den ebenso späten wie verdienten 2:1 (1:0)-Siegtreffer. War anfangs noch spannend zu beobachten, wie die drei zentralen Mittelfeldspieler Sandro Loechelt, Jannik Marx und Luca Jensen sich die Räume aufteilen, so war nach 19 Minuten nur noch Jensen übrig. Erst blieb Loechelt liegen, wurde sofort bandagiert, humpelte vom Feld. „Beim Pass hat es in den Muskel gestochen“, sagt der Kapitän, „vielleicht eine Verhärtung, aber ich befürchte Schlimmeres.“ Dann flog Marx vom Feld. Erst ärgerte sich der 27-Jährige über eine Schiedsrichtentscheidung und sah Gelb, dann setzte er verbal nach. Das Wort „lächerlich“, das die Unparteiischen zurzeit sehr persönlich nehmen, fiel, die Ampelkarte folgte (19.).

Nun kippte das Spiel, das zuvor keinerlei Höhepunkte hatte – allerdings in die Wormser Richtung. Schnell ausgeführter Freistoß von Jan Dahlke, Luca Manganiellos Abschluss wird von der Linie geputzt (21.). Während Wormatia-Keeper Luca Pedretti sich kaum einer Herausforderung stellen muss, schalten seine Kollegen nach leichtfertigen Ballverlusten der Vorderpfälzer zweimal schnell um. Umut Sentürk schickt Dahlke steil, der cool vollstreckt (37.). Eine ähnliche Szene lässt Philipp Sonn ungenutzt (41.). Die Pausenführung war verdient, und der Unparteiische schweißte die Wormser Mannschaft und ihre vom Start weg lautstarken Fans noch mehr zusammen. „Der soll Stare pfeifen im September“, war der kabarettistischste unter zahllosen erbosten Zwischenrufen. „Unsere Jungs waren voller Tatendrang“, sagte Co-Trainer Benny Früh, der den erkrankten Peter Tretter vertrat, „das ist die Bereitschaft, die wir brauchen.“ Auch wenn in Durchgang zwei auf dem großen Rasen in der EWR-Arena zeitweise der Zugriff verloren ging – nach Unterzahl für die Platzherren sah die Partie erst in der Schlussphase aus. „Ein intensives Spiel, das für uns Trainer fast schlimmer war als für die Spieler“, sah Früh. Siegeswillen gezeigt