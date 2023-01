"Wollen auch nächste Saison A-Klasse spielen" FuPa Baden Wintercheck +++ VfR Walldorf I & II

Erste Mannschaft

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Die selbst gesteckten Ziele konnten leider nicht erreicht werden in der Vorrunde.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Cenk Sarici wechselt zum 1.FC Wiesloch und Eren Atas kommt vom 1.FC Wiesloch.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Die Leistung über 90 Minuten konstant hochhalten. Verbesserung des Defensivverhaltens der gesamten Mannschaft.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Der Heidelberger SC ist als Aufsteiger souveräner Tabellenführer. Der TSV Pfaffengrund, der in der Spitzengruppe mitmischt, überraschte ebenfalls.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Ein Besuch der Soccerhalle Fun4You.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Die junge Mannschaft soll weiterentwickelt werden und sich mindestens um einen Platz in der Tabelle verbessern. Wir wollen auch in der nächsten Saison in der A-Klasse spielen.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Hier gab es ganz unterschiedliche Meinungen. Der Großteil hat die WM weitaus weniger beachtet als die vorherigen. Es gab fast keine gemeinsamen „Publich viewing“-Aktionen.

Zweite Mannschaft