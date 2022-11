Wolfgang Resch: Ein Leben für den FC Gergweis Der Ex-Schaldinger ist nicht nur immer noch eine Stütze der I. Mannschaft, sondern engagiert sich auch im Jugendbereich auf bemerkenswerte Art und Weise

Vorsitzender des Jugendfördervereins, Spieler der I. Mannschaft, Trainer der U19 und U17: Über Langeweile in seiner Freizeit braucht sich Wolfgang Resch wahrlich nicht zu beklagen. Der 33-Jährige packt an beim FC Gergweis und gibt seine Erfahrung - Resch schnupperte in der Spielzeit 2009/2010 unter anderem Bayernliga-Luft beim SV Schalding-Heining - an die jungen Nachwuchskräfte weiter. Gleichzeitig ist der Routinier, der in Aldersbach wohnt und dessen Heimatverein eigentlich der RSV Walchsing ist, immer noch eine wichtige Stütze für das Kreisklassenteam des früheren Bezirksligisten, das Resch in früheren Jahren auch bereits als Spielertrainer anleitete.