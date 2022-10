Wörsdorf: Ali Marzban der ideale Aushilfscoach Der in Wiesbaden lebende Fußball-Lehrer führt bei TSG Wörsdorf bis zur Rückkehr von Kurt Heil Regie

Einst Co-Trainer bei Montenegro

Nach den sich anschließenden Jahren auf der internationalen Profi-Bühne ist der in Wiesbaden lebende Fußballlehrer mit Wurzeln im Iran nun quasi zur Basis zurückgekehrt. „Die Mannschaft, die Kurt zusammengestellt hat, ist eine gute Mannschaft mit guten Fußballern. Eine ehrliche Truppe, menschlich gesehen top in Ordnung“, erläutert Marzban, der 1990 unter Gero Bisanz unter anderen gemeinsam mit Jörg Schmadtke, Falko Götz und Holger Fach die höchste Trainerlizenz erwarb. Als Mitglied im Trainerstab der Nationalelf Montenegros war er bei der EM-Qualifikation im Oktober 2010 beim sensationellen 1:0 über Ottmar Hitzfelds Schweizer in der Coachingzone dabei, kurz darauf beim 0:0 im Wembley-Stadion gegen Englands Auswahl.

Nähe zur Familie hat Priorität