Wölfe gewinnen drittes Spiel in Folge

Am gestrigen Sonntag waren die Wölfe beim Kasseler SV zu Gast. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge und einer Tordifferenz von 9:0, wollten die Wölfe an die guten Leistungen anknüpfen und einen weiteren Sieg einfahren.

Auf einem sehr tiefen und schwer zu bespielenden Platz, versuchten beide Mannschaften die ersten 15 Minuten über harte Zweikämpfe in das Spiel zu finden.

Dadurch blieben die großen Torchancen für beide aus. In der 16. Spielminute dann die erste gute Chance für Wolfsanger. Ein Freistoß von der rechten Seite erreichte Smyk am zweiten Pfosten, der ganz frei den Ball über das Tor schoss. Von nun an übernahmen die Wölfe das Spiel.

In der 26. Spielminute war es dann soweit und die Wölfe gingen 1:0 in Führung.

Eine gut getretene Ecke von Schwiede fand den Kopf von Max Roth, der höher sprang als sein Gegenspieler und eiskalt einköpfte. Nur eine Minute später dann fast der Ausgleich für den Kasseler SV. Doch Roth konnte seinen Gegenspieler noch entscheidend am Abschluss hindern.

Kurze Zeit später in der 33. Spielminute dann eine gute Pressing Situation von Richter, der den Ball im Mittelfeld eroberte und auf Schwiede spielte, dieser mit einem Pass in den Lauf von Taloi, der gekonnt über den Torhüter lupfte und das verdiente 2:0 erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.

Wie schon letzte Woche kamen die Gäste sehr stark aus der Kabine und konnten in der 47. Spielminute das 3:0 erzielen.

Dieses mal war es ein Freistoß von der linken Seite, getreten von Richter. Erneut stieg Roth höher als sein Gegenspieler und nickte den Ball ein. Doppelpack!!

In der 59. Spielminute dann das 4:0.

Ein abgefälschter Schuss von Gabor an der 16er Kante, der Keeper konnte nur nach vorne abwehren und Thürling musste den Ball nur noch einschieben. Der TSV hatte noch einige gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben.