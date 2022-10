Wölfe 2 gewinnen im Derby!

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für den Gast aus Ihringshausen, diese konnte zum Glück der Wölfe nicht genutzt werden. In der Folgezeit standen die Wölfe aber sicher und hätten durch den ein oder anderen besser ausgespielten Konter die Führung ausbauen können.

Die Wölfe begannen gut und konnten schon in der 17. Spielminute das 1:0 durch den Kapitän Smyk erzielen. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, assistierte Dominik Heine zum umjubelten 1:0. Wie erwartet schenkten sich beide Teams nichts und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, durch den bis zur Halbzeit nichts weiter passierte.

Am vergangenen Sonntag empfingen die Wölfe die Nachbarn aus Ihringshausen. Aufgrund der Begegnung der letzten Jahre, war es wie immer ein hitziges aber dennoch faires Spiel.

In der Nachspielzeit sah Tobias Meyer noch die Gelb-Rote Karte und so mussten die Wölfe nun mit einer reduzierten Mannschaft die acht Minuten Nachspielzeit überstehen. Da aber die Wölfe auch im zweiten Spiel in Folge die Null hielten, war auf der Heimseite die Freunde nach dem Abpfiff groß.

Am Ende ein gerechtfertigter Derbysieg für das Team aus Wolfsanger.

Es spielten: F. Sauer, T. Meyer, J. Reuner, M. Roth, S. Thürling, D. Heine, S. Jordan, M. Schwiede, M. Smyk, G. Sukurma, R. Taloi, L. Gabor, M. Hanna, A. Schrot