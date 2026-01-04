Wo wurde gespielt? Viele Absagen, aber doch auch einige Testspiele

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen. So duellieren sich der FC Büderich und DV Solingen oder Blau-Weiß Mintard empfängt den SV Sodingen. Die Übersicht für das erste Januar-Wochenende 2026.
