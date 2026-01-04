 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
DV Solingen testet gegen Büderich.
DV Solingen testet gegen Büderich. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Wo wurde gespielt? Viele Absagen, aber doch auch einige Testspiele

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen.

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 2
Bezirksliga 4

Zum Jahreswechsel steht am Niederrhein der Hallenfußball im Fokus, doch überraschender Weise wird auch auf vielen Sportplätzen gespielt. Unter anderem Ober- und Landesligisten testen schon regulär bei eisigen Temperaturen. So duellieren sich der FC Büderich und DV Solingen oder Blau-Weiß Mintard empfängt den SV Sodingen. Die Übersicht für das erste Januar-Wochenende 2026.

Die Testspiele am 4. Januar 2026

Heute, 14:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Abgesagt
FC Büderich - DV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
7
0
Abpfiff
+Video
Sterkr.-Nord - Vikt. Goch II

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
Abgesagt
SV Solingen - SSV Dhünn

Heute, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
Abgesagt
BW Fuhlenbr. - Schacht 11

Heute, 15:00 Uhr
VfB Obermarxloh
VfB ObermarxlohObermarxloh
SSV Welheimer Mark 25
SSV Welheimer Mark 25SSV Welheim
Abgesagt
Obermarxloh - SSV Welheim

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus II
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
Abgesagt
Heiligenhaus II - BW Langenber

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
Firtinaspor Herne
Firtinaspor HerneFirtinaspor II
Abgesagt
SF Walsum 09 - Firtinaspor II

Heute, 13:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95 II
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20 II
Abgesagt
Meid. 06/95 II - SG Süd 98/20 II

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern II
Abgesagt
Meid. 06/95 - SV Duissern II

Heute, 13:00 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB III
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
2
5
Abpfiff
Gelb Weiß HB III - TB O'hausen

Heute, 15:00 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman III
GW Roland Meiderich
GW Roland MeiderichGW Roland II
5
3
Abpfiff
Genc Osman III - GW Roland II

Heute, 13:30 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath II
Abgesagt
Urdenbach - SG Benrath II

Heute, 15:00 Uhr
FC Rumeln-Kaldenhausen
FC Rumeln-KaldenhausenFC Rumeln
Viktoria Beeck
Viktoria BeeckVik. Beeck II
Abgesagt
FC Rumeln - Vik. Beeck II

Heute, 13:00 Uhr
SV Concordia Oberhausen
SV Concordia OberhausenConc. Oberh. II
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim II
Abgesagt
Conc. Oberh. II - SV Wanheim II

Heute, 13:30 Uhr
Wichlinghauser Kickers
Wichlinghauser KickersWichl. Kick.
SV Heckinghausen
SV HeckinghausenSV H'hausen II
Abgesagt
Wichl. Kick. - SV H'hausen II

Heute, 13:00 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach II
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert III
Abgesagt
Unterbach II - SC Velbert III

Heute, 15:00 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath II
8
1
Abpfiff
VfL Benrath - VfL Benrath II

Die Testspiele am 5. Januar 2026

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SV Sodingen
SV SodingenSV Sodingen
Abgesagt
BW Mintard - SV Sodingen

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 04.1.2026, 19:30 Uhr
André NückelAutor