Auch die Trainer aus Kempen und Krefeld sind zumindest mal skeptisch. – Foto: Volkhard Patten

WM in Katar: "Eine richtige Katastrophe" Am Sonntag beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Die Vorfreude hält sich im Gegensatz zu den vergangenen Turnieren bei den Fußball-Trainern in Kempen-Krefeld in Grenzen.

WM-Boykott oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich sein Wochen die auch Spieler und Trainer aus dem Fußball-Kreis Kempen-Krefeld. Von „ich gucke nicht“, bis „ich freue mich drauf“, reichten die Antworten bei einer Umfrage unserer beiden Mitarbeiter der Sportredaktion Krefeld.

Stefan G. Rex (VfB Uerdingen): Dies ist echt ein schwieriges Thema, was polarisiert. Man kann nur hoffen, dass, was in diesem Zusammenhang mit den Menschenrechten zu tun hat, im Nachhinein etwas hängen bleibt. Der Zeitpunkt für eine WM ist so ungewöhnlich, dass es nicht einfach ist, in das dafür übliche Fieber zu kommen. WM-Tipp: Frankreich. Daniel Klinger (SC Schiefbahn): Bei mir sind sie da genau richtig, weil ich nicht gucken werde. Dies ist das erste Mal in der Geschichte. Aber bei dieser WM-Vergabe ging es nur um Kohle. In einem Land zu kicken mit knapp drei Millionen Einwohnern und keiner Fußballkultur - unverständlich. Überall auf der Welt wäre es besser gewesen. WM-Tipp: Belgien. Tino Reucher (TSV Bockum): Eine WM im Winter, und dann auch noch wo sie stattfindet, ist eine richtige Katastrophe. Alles, was jetzt hochkommt und diskutiert wird, hätte bei der Vergabe passieren müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es eigentlich viel zu spät. Aber als leidenschaftlicher Fußballer schaue ich mir natürlich auch das ein oder andere Spiel an. WM-Tipp: Frankreich. Fatih Polat (SC Viktoria Anrath): Ich bin ja bekanntlich Türke und mein Landist nicht dabei. Eine WM im Winter, ganz ehrlich: kaum zu fassen. Auch deshalb glaube ich an einen Gewinner, den aktuell kaum einer auf der Rechnung hat. WM-Tipp: Dänemark. Michael Dürrwald (Borussia Oedt): Was der Zeitpunkt betrifft, bin ich absolut dagegen. Doch nun ein großes Fass aufzumachen, wo es losgeht, ist viel zu spät; typisch deutsch. Natürlich werde ich die WM gucken. Es bringt keinem was, wenn ich den Fernseher auslasse. WM-Tipp: Frankreich. Sebastian Suski (VfR Fischeln III): Die Haltung in Katar gegenüber Frauen und Homosexuelle ist verwerflich. Dort darf keine WM stattfinden. Im Winter zu spielen, die Bundesliga und die Ligen darunter zu unterbrechen, ist unmöglich. Doch im Umkehrschluss sollte klar sein, dass wir unsere Elf unterstützen und das ein oder andere Spiel gucken sollten. WM-Tipp: Belgien. Andreas Voss (C-Junioren, SC Bayer Uerdingen) Aus sportlicher Sicht ist das schon sehr eigenartig und ungewohnt. Eine Winter-WM hatten wir noch nie. Zu dem Ereignis die richtige Spannung aufzubauen, ist gewöhnunsgbedürftig. Nach einer kurzen Vorbereitung geht nun alles Schlag auf Schlag. WM-Tipp: Frankreich.