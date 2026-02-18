„Wir wollen etwas aufbauen“: Zgud-Schoeppner freut sich auf Start bei Kammerberg

Ab dem Sommer wird Maximilian Zgud-Schoeppner die Spielvereinigung Kammerberg übernehmen. Dort will er nach privater Auszeit ein neues Projekt starten.
Anfang Februar machte die Meldung die Runde, dass der Vertrag von Victor Medeleanu beim Bezirksligisten aus Kammerberg nicht verlängert wird. Stattdessen wird Maximilian Zgud-Schoeppner den Platz an der Seitenlinie übernehmen – unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit der abstiegsbedrohten SpVgg.
Mit den Verantwortlichen hat sich der 34-Jährige, der nach einer elternbedingten Auszeit auf die oberbayerischen Fußballplätze zurückkehrt, auf ein neues Projekt geeinigt. Die sportliche Entwicklung des Teams steht im Vordergrund. „Wir wollen etwas aufbauen“, so der Ex-Garching-Coach.
Das erste Jahr soll erst mal dem gemeinsamen Kennenlernen dienen. Auch ein paar punktuelle Verstärkungen will Zgud-Schoeppner in die junge Kammerberger Elf bringen: „Aus meiner Vergangenheit kenne ich natürlich den ein oder anderen Spieler. Wir wollen noch ein bisschen Erfahrung reinbringen, um die junge Truppe zu stabilisieren.“ Wen genau, das verriet der Coach, der selbst im Landkreis Freising lebt, natürlich noch nicht. Groß verändern will er aber nichts. Die Mission ist klar. Gemeinsam wollen Trainer und Verantwortliche die Ausrichtung des Vereins fortführen.
„Kammerberg steht für ehrlichen Amateurfußball, Zusammenhalt und die Entwicklung junger Spieler – das passt sehr gut zu meiner Vorstellung von Trainerarbeit“, gab der Familienvater in einer Vereinsnachricht bekannt.
„Wir wollen auf dem Platz erkennbar machen, wofür wir stehen“, ergänzte Zgud-Schoeppner gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Vom diesjährigen Klassenerhalt ist der Kammerberger Neu-Coach fest überzeugt. „Schwankungen in der Saison sind normal, weil es eine sehr junge Truppe ist und wenn ein paar Verletzte zu einer blöden Zeit dazukommen.“
Ein erstes Bild machte sich der junge Ex-1860-NLZ-Trainer schon. Das Training wird er jedoch erst ab Juni leiten. Sollte Kammerberg wider Zgud-Schoeppners Erwarten doch absteigen, wird es für die Mannschaft darum gehen, sich zu sammeln: „Wir werden dann wieder angreifen, um das zu korrigieren.“ Doch so weit ist es noch nicht. Bis zum Sommer ist noch Victor Medeleanu der verantwortliche Coach, dem Zgud-Schoeppner vertraut. „Victor leistet wirklich gute Arbeit. Ich bin mir sehr sicher, dass die Jungs diese Saison noch erfolgreich zu Ende führen und schnellstmöglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, so der Nachfolger über seinen Vorgänger. (sge)