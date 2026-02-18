„Wir wollen etwas aufbauen“: Zgud-Schoeppner freut sich auf Start bei Kammerberg Entwicklung der jungen Spieler von Sarah Georgi · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

Ab Sommer ist Schluss. Maximilian Zgud-Schoeppner, hier noch als Trainer des TSV Eching, ist ab kommender Saison kein Teil des VfR-Garching Trainerteams mehr. – Foto: Johannes Traub

Ab dem Sommer wird Maximilian Zgud-Schoeppner die Spielvereinigung Kammerberg übernehmen. Dort will er nach privater Auszeit ein neues Projekt starten.

Anfang Februar machte die Meldung die Runde, dass der Vertrag von Victor Medeleanu beim Bezirksligisten aus Kammerberg nicht verlängert wird. Stattdessen wird Maximilian Zgud-Schoeppner den Platz an der Seitenlinie übernehmen – unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit der abstiegsbedrohten SpVgg. Mit den Verantwortlichen hat sich der 34-Jährige, der nach einer elternbedingten Auszeit auf die oberbayerischen Fußballplätze zurückkehrt, auf ein neues Projekt geeinigt. Die sportliche Entwicklung des Teams steht im Vordergrund. „Wir wollen etwas aufbauen“, so der Ex-Garching-Coach.

Zgud-Schoeppner glaubt an den Klassenerhalt der SpVgg Kammerberg Das erste Jahr soll erst mal dem gemeinsamen Kennenlernen dienen. Auch ein paar punktuelle Verstärkungen will Zgud-Schoeppner in die junge Kammerberger Elf bringen: „Aus meiner Vergangenheit kenne ich natürlich den ein oder anderen Spieler. Wir wollen noch ein bisschen Erfahrung reinbringen, um die junge Truppe zu stabilisieren.“ Wen genau, das verriet der Coach, der selbst im Landkreis Freising lebt, natürlich noch nicht. Groß verändern will er aber nichts. Die Mission ist klar. Gemeinsam wollen Trainer und Verantwortliche die Ausrichtung des Vereins fortführen. „Kammerberg steht für ehrlichen Amateurfußball, Zusammenhalt und die Entwicklung junger Spieler – das passt sehr gut zu meiner Vorstellung von Trainerarbeit“, gab der Familienvater in einer Vereinsnachricht bekannt.