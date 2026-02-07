Der Neue an der Kammerberger Seitenlinie

Mit Zgud-Schoeppner gewinnt die Spielvereinigung einen ambitionierten und hervorragend ausgebildeten Trainer. Der gebürtige Münchner besitzt die DFB-B+-Lizenz und bringt umfassende Erfahrung aus unterschiedlichen Leistungsstufen mit. Unter anderem war er als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Junglöwen tätig, wo er wertvolle Einblicke in die strukturierte Nachwuchsarbeit auf hohem Niveau sammelte.

Der 34-Jährige wird die Mannschaft ab Juni betreuen und damit die sportliche Verantwortung für die neue Spielzeit tragen.

„Max bringt genau die Mischung aus Fachkompetenz, Erfahrung und Persönlichkeit mit, die wir für die weitere Entwicklung unserer Mannschaft gesucht haben“, erklärt die sportliche Leitung der SpVgg Kammerberg um Klaus Kollmair und Robin Anselment.

Darüber hinaus verfügt Zgud-Schoeppner, der ebenfalls im Landkreis Freising lebt, über mehrjährige Erfahrung in der Landes- und Bezirksliga und kennt sowohl die Anforderungen im Trainingsalltag als auch den Wettbewerb auf diesem Niveau. Die Kombination aus Nachwuchsarbeit, taktischem Verständnis und Praxis im Herrenbereich war für die Verantwortlichen ein entscheidender Faktor bei der Trainerentscheidung.

Nach einer bewusst genommenen familiären Auszeit – Zgud-Schoeppner ist Ende des vergangenen Jahres Vater geworden – kehrt er nun vollständig in den Traineralltag zurück. Bereits ab Mitte Juni liegt der Fokus auf der Vorbereitung der Mannschaft auf die Saison 2026/2027.

„Die Gespräche mit dem Verein waren von Beginn an sehr offen und klar, so kam man schnell auf einen gemeinsamen Nenner. Kammerberg steht für ehrlichen Amateurfußball, Zusammenhalt und Entwicklung junger Spieler – das passt sehr gut zu meiner Vorstellung von Trainerarbeit“, so Zgud-Schoeppner.

"In dieser Mannschaft steckt bereits so viel Potenzial"

Sportlich setzt der neue Cheftrainer auf Kontinuität. Größere Veränderungen im Kader sind nicht vorgesehen. Der bestehende Mannschaftsstamm genießt das Vertrauen des Trainerteams, mögliche Verstärkungen sollen – wenn überhaupt – lediglich punktuell auf ein oder zwei Positionen erfolgen.

„Mir ist wichtig, mit der vorhandenen Mannschaft zu arbeiten und gemeinsam eine klare Spielidee zu entwickeln. Wir wollen strukturiert auftreten, mutig spielen und als Team geschlossen agieren“, betont der neue Trainer.

Die junge Mannschaft der SpVgg Kammerberg bildet dabei eine gewachsene Einheit, die in der laufenden Spielzeit durch Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein überzeugt hat. Auf dieser Basis soll die sportliche Entwicklung in der kommenden Saison konsequent weiter vorangetrieben werden.

Mit Maximilian Zgud-Schoeppner startet die SpVgg Kammerberg in ein neues Kapitel und blickt optimistisch auf die Spielzeit 2026/2027.