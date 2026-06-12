»Wir verneigen uns«: Landesliga-Aufsteiger Herzo verabschiedet Spieler Quintett verlässt 1. FC Herzogenaurach +++ Vereinslegende Stübing sagt nach 14 Jahren Servus von Boris Manz · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser

Jahrelanger Kapitän und "nicht nur sportlich unersetzlich": Herzogenaurach-Legende Eric Stübing. – Foto: Wolfgang Zink

Der 1. FC Herzogenaurach gibt die Abschiede von fünf Spielern bekannt. Eric Stübing hinterlässt nach 14 Jahren in Blau und Schwarz eine große Lücke beim Landesliga-Aufsteiger.

Sie sind zurück: Nach zwei Jahren in der Bezirksliga spielt der 1. FC Herzogenaurach kommende Saison wieder Landesliga-Fußball. Einer, der die Rückkehr bereits 2018 gefeiert hat, sagt aber jetzt Servus. Zum Abschied verneigt sich der Verein noch einmal vor Vereinsikone und Kapitän Eric Stübing. »Ausnahmslos Vorbild«: Landesliga-Aufsteiger Herzogenaurach gibt Abgänge bekannt "Nach deiner Ankunft in Mittelfranken und dem Neustart in Niederndorf hast du dich 2011 dazu entschieden, dich dem FC anzuschließen und bist uns 15 Jahre treu geblieben. Du warst und bist Familie", schreibt der Verein in einem großen Statement, dass von zahlreichen Bildern Stübings geschmückt ist. 381 Spiele, 162 Tore, 114 Assists und vier Aufstiege. Stübing hat in Herzogenaurach seine Spuren hinterlassen.

"Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, wie auch immer. Jahrelang als Capitano vorangegangen, warst du nicht nur sportlich sondern vor allem als Leader und Ratgeber unersetzlich. Immer der Erste in der Kabine, frecher Berliner Humor, unzählige Ansprachen vor dem Spiel und ausnahmslos Vorbild auf und neben dem Platz. Wir verneigen und bedanken uns", so der Verein. "Wir wünschen dir für deine private Zukunft nur das Beste und freuen uns, dich ab jetzt im Ultras-Block begrüßen zu dürfen." Eralb Sinani kommt aus der Bayernliga nach Herzogenaurach Während mit Andreas Christelsohn (DJK-SC Oesdorf) und Eralb Sinani (FC Sturm Hauzenberg) die ersten Neuzugänge bereits durchgesickert sind, vermeldete der Verein gestern vier weitere Abgänge.