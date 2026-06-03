Sinani zieht es zu einem mittelfränkischen Landesliga-Aufsteiger Der erfahrene Innenverteidiger verlässt Niederbayern und beginnt ein neues Kapitel von Thomas Seidl · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Eralb Sinani (im Vordergrund) wechselt zum 1. FC Herzogenaurauch – Foto: Karlheinz Geiger

Eralb Sinani hat einen neuen Verein gefunden. Der 30-jährige Klassefußballer hat bereits vor längerer Zeit seinen Abschied vom Bayernliga-Absteiger FC Sturm Hauzenberg verkündet. Den erfahrenen Linksfuß zieht es für seine nächste Station nach Mittelfranken: Der ehemalige österreichische Dritt- und Viertligaspieler hat sich dem 1. FC Herzogenaurauch angeschlossen, der am vergangenen Samstag in der Relegation mit einem Erfolg über den 1. FC Lichtenfels den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen konnte.

"Ich hatte in Niederbayern zehn tolle Jahre und vor allem die Zeit beim FC Sturm Hauzenberg werde ich für immer in sehr positiv Erinnerung behalten. Das ist im Laufe der Jahre eine Art Heimatverein für mich geworden. Leider konnten wir die Bayernliga nicht halten, trotzdem war es eine tolle Erfahrung und wir haben uns nicht so schlecht geschlagen, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat", meint Sinani, der vor Kurzem eine berufliche Weiterbildung zum Elektrotechniker erfolgreich abgeschlossen hat. "Leider habe ich in der Nähe meines Wohnorts Passau keine geeignete Arbeitsstelle gefunden. Über Bekannte von mir aus Nürnberg ist der Kontakt zum FC Herzogenaurauch zustande gekommen. Der Klub hat mich bei der Job-Suche unterstützt und ich habe in Nürnberg eine Arbeit bekommen. Ich verlagere deshalb meinen Lebensmittelpunkt in die fränkische Metropole und freue mich riesig auf das neue Kapitel", berichtet Sinani.











Der ehemalige albanische Junioren-Nationalspieler wurde mit dem FC Sturm Hauzenberg 2025 Landesliga-Meister und bestritt für die Staffelberger 134 Einsätze in der Landes-, sowie 23 Matches in der Bayernliga. In Österreich stand Sinani in Diensten des FC Andorf, FC Wels und der Union Eggerding. Beim SV Schalding-Heining hatte Sinani im Herbst 2016 ein kurzes Gastspiel und absolvierte in dieser Zeit vier Regionalliga-Partien.







