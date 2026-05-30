Relegation zur Landesliga: Totaler Triumph der Bezirksligisten!

Erstaunlich ist, was in Südwesten und im Süden des Freistaates passiert ist bei den Rückspielen der zweiten Runde. Der VfR Neuburg nämlich konnte den den VfL Kaufering erst im Elfmeterschießen bezwingen. Die unterlegene Wagner-Truppe spulte also 390 Minuten in der Saisonverlängerung ab - ohne Erfolg. Ein ähnliches Schicksal musste der FC Aschheim um Ex-Profi Diego Contento hinnehmen, der gegen Planegg-Krailling in der Verlängerung (2:1) triumphieren konnte.

Erstaunlich ist, dass es in eben jener Partie der Gruppe Süd drei Rote Karten für die Gäste (Blendart Bajraktari, Jose Vincente Monzonis Montilla, Marcel Schütz) sowie eine Zeitstrafe (Hannes Wimmer) hagelte.