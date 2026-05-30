 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

Relegation zur Landesliga: Totaler Triumph der Bezirksligisten!

Relegation zur Landesliga, 2. Runde, Rückspiele am Samstag: Etzenricht und Lichtenfels abgestiegen +++ Neuburg, Planegg-Krailling, Wenzenbach, Herzogenaurach, Röllbach und Moosinning sind Landesligist +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Loddars Heimatverein: Der 1. FC Herzogenaurach feiert den Landesliga-Aufstieg.
Loddars Heimatverein: Der 1. FC Herzogenaurach feiert den Landesliga-Aufstieg. – Foto: Wolfgang Zink

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Erstaunlich ist, dass im Rahmen der Relegation zur Landesliga alle neun Abstiegsreleganten versagt haben. Nachdem sieben entsprechende Vertreter bereits in der ersten Runde die Segeln haben streichen müssen, erwischte es nun auch noch den 1. FC Lichtenfels. und den SV Etzenricht. Während in Oberfranken und der Oberpfalz also Trauerstimmung angesagt war, wurde am Samstagnachmittag in Neuburg, Planegg-Krailling, Wenzenbach, Herzogenaurach, Röllbach und Moosinning gefeiert. Dieses Sextett nämlich darf den Aufstieg in die Landesliga bejubeln.

Erstaunlich ist, was in Südwesten und im Süden des Freistaates passiert ist bei den Rückspielen der zweiten Runde. Der VfR Neuburg nämlich konnte den den VfL Kaufering erst im Elfmeterschießen bezwingen. Die unterlegene Wagner-Truppe spulte also 390 Minuten in der Saisonverlängerung ab - ohne Erfolg. Ein ähnliches Schicksal musste der FC Aschheim um Ex-Profi Diego Contento hinnehmen, der gegen Planegg-Krailling in der Verlängerung (2:1) triumphieren konnte.

Erstaunlich ist, dass es in eben jener Partie der Gruppe Süd drei Rote Karten für die Gäste (Blendart Bajraktari, Jose Vincente Monzonis Montilla, Marcel Schütz) sowie eine Zeitstrafe (Hannes Wimmer) hagelte.

Erstaunlich ist, dass der SV Wenzenbach in der neuen Saison erstmals Landesliga spielt und dass Röllbach nach einem Jahr Bezirksliga wieder da ist, wo es offensichtlich hingehört.

Wenzenbrach ist nun Landesligist!
Wenzenbrach ist nun Landesligist! – Foto: Florian Würthele

Gruppe Nordwest

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Sand
1. FC Sand1. FC Sand
TuS Röllbach
TuS RöllbachTuS Röllbach
2
2
Abpfiff

(Hinspiel: 2:1-Sieg Röllbach)

Gruppe Nordost

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
1
3

(Hinspiel: 1:1)

Gruppe Mitte

Heute, 16:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
SV Wenzenbach
SV WenzenbachWenzenbach
0
3

(Hinspiel: 2:0-Sieg Wenzenbach)

Gruppe Südost

Heute, 18:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
0
1
+Video

(Hinspiel: 3:1-Sieg Moosinning)

Gruppe Süd

Heute, 16:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
2
n.V.
1
Abpfiff

(Hinspiel: 1:1)

Gruppe Südwest

Heute, 16:00 Uhr
VfR Neuburg
VfR NeuburgVfR Neuburg
VfL Kaufering
VfL KauferingKaufering
7
n.E.
6
Abpfiff

(Hinspiel: 0:0)

Moosinning außer Rand und Band.
Moosinning außer Rand und Band. – Foto: Stefan Wering