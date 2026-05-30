Relegation zur Landesliga: Totaler Triumph der Bezirksligisten!

Erstaunlich ist, dass im Rahmen der Relegation zur Landesliga alle neun Abstiegsreleganten versagt haben. Nachdem sieben entsprechende Vertreter bereits in der ersten Runde die Segeln haben streichen müssen, erwischte es nun auch noch den 1. FC Lichtenfels. und den SV Etzenricht. Während in Oberfranken und der Oberpfalz also Trauerstimmung angesagt war, wurde am Samstagnachmittag in Neuburg, Planegg-Krailling, Wenzenbach, Herzogenaurach, Röllbach und Moosinning gefeiert. Dieses Sextett nämlich darf den Aufstieg in die Landesliga bejubeln.
Erstaunlich ist, was in Südwesten und im Süden des Freistaates passiert ist bei den Rückspielen der zweiten Runde. Der VfR Neuburg nämlich konnte den den VfL Kaufering erst im Elfmeterschießen bezwingen. Die unterlegene Wagner-Truppe spulte also 390 Minuten in der Saisonverlängerung ab - ohne Erfolg. Ein ähnliches Schicksal musste der FC Aschheim um Ex-Profi Diego Contento hinnehmen, der gegen Planegg-Krailling in der Verlängerung (2:1) triumphieren konnte.
Erstaunlich ist, dass es in eben jener Partie der Gruppe Süd drei Rote Karten für die Gäste (Blendart Bajraktari, Jose Vincente Monzonis Montilla, Marcel Schütz) sowie eine Zeitstrafe (Hannes Wimmer) hagelte.
Erstaunlich ist, dass der SV Wenzenbach in der neuen Saison erstmals Landesliga spielt und dass Röllbach nach einem Jahr Bezirksliga wieder da ist, wo es offensichtlich hingehört.
Gruppe Nordwest
(Hinspiel: 2:1-Sieg Röllbach)
Gruppe Nordost
(Hinspiel: 1:1)
Gruppe Mitte
(Hinspiel: 2:0-Sieg Wenzenbach)
Gruppe Südost
(Hinspiel: 3:1-Sieg Moosinning)
Gruppe Süd
(Hinspiel: 1:1)
Gruppe Südwest
(Hinspiel: 0:0)