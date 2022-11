Winterpause im Kreisoberhaus: Beide Nachholspiele abgesagt 12. Spieltag - Nachholspiele: Plätze in Auerbach und Steinach wegen anhaltender Regenfälle nicht bespielbar

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Mit Neuhausen kommt nochmal ein richtig guter Gegner auf uns zu, der nicht umsonst letzte Saison vorne dabei war und nur aufgrund der Anfangsphase im hinteren Bereich steht. Wichtig wird sein, ihre Schlüsselspieler unter Kontrolle zu bringen. Wir wollen aber das Jahr erfolgreich zu Ende bringen und werden wieder alles daran setzen, die Punkte in Auerbach zu behalten."

Personalien: Florian Behammer, Julian Weber und Matthias Scharnagl fehlen weiterhin verletzt. Dazu sind noch einige Spieler angeschlagen, bei denen sich der Einsatz kurzfristig entscheidet.



Johann Lauerer (Co-Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "In Degernbach mussten wir eine bittere Niederlage einstecken. Wir hatten viele Chancen und mehr vom Spiel als der Gegner, aber am Ende haben wir nicht zielstrebig genug gespielt. Am Samstag werden wir in Auerbach hochmotiviert und konzentriert auftreten, da wir vor der Winterpause unbedingt noch punkten wollen. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, aber wir werden alles in die Waagschale werfen."

Personalien: Der Kader beim Vorjahresvize bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.