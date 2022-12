Ein Stück Stuttgarter Geschichte: Michael Wimmer (rechts) und der ehemalige VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, den der Niederbayer als seinen größten Förderer bezeichnet. – Foto: Imago Images/Pressefoto Baumann

Wimmer über VfB-Aus: »Will eigenverantwortlicher Cheftrainer sein« Der Dingolfinger Michael Wimmer gibt FuPa das erste Interview nach seinem freiwilligen Aus beim VfB Stuttgart

Die Zeit, in der Niederbayern einen Bundesliga-Trainer stellt, ist wieder vorbei. Zumindest vorerst. Denn aus Interimstrainer Michael Wimmer wird keine Dauerlösung beim VfB Stuttgart. Bruno Labbadia kehrt, wie am Montag von Vereinsseite offiziell bestätigt worden ist, auf die Bank der Schwaben zurück. Der fünfmalige Meister wollte zwar den Dingolfinger Michael Wimmer weiter im Trainerteam haben. Doch der 42-Jährige hat andere Ambitionen. Er hat Lunte geruchen und will künftig als Cheftrainer arbeiten. Das verrät der sympatische Blondschopf im Interview mit FuPa. Dem ersten Gespräch mit Medien nach seinem Stuttgart-Aus...

Michael, wie würdest Du Deinen aktuellen Gemütszustand beschreiben?

(überlegt zunächst lange) Natürlich ist man etwas aufgewühlt - und auch emotional. Es waren ja doch dreieinhalb wunderschöne Jahre hier in Stuttgart. Mit vielen Highlights. Mit vielen Höhen und Tiefen. Im Endeffekt überwiegt aber das Positive. Wir haben immer unsere Ziele erreicht. Erst der Aufstieg, dann der Klassenerhalt. Zum Abschluss dann der Last-Minute-Klassenerhalt nach dem Spiel gegen Köln. Die acht Wochen als Cheftrainer waren, wenn man so will, der krönende Abschluss. Dass das Kapitel Stuttgart nun vorbei ist, ist schade. Aber es ist die beste Entscheidung für mich, nun meinen eigenen Weg zu gehen. Obwohl Deine Bilanz allseits gelobt worden ist, hat sich der VfB Stuttgart nicht für Dich als Langzeitlösung entschieden - sondern Bruno Labbadia verpflichtet. Deine Gedanken dazu?

Der Verein hat das so entschieden. Und das gilt es für mich zu akzeptieren. Der VfB Stuttgart hat meine Arbeit in dem Sinne wertgeschätzt, dass ich noch Bestandteil des Trainerteams bleiben hätte sollen. Ich habe mich aber dazu entschlossen, etwas anderes, etwas Neues zu probieren. Es ist alles gut so, wie es ist. Ich bin dem Verein dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, Cheftrainer zu sein. Denn nun weiß ich, dass ich diese Rolle ausfüllen kann. Dieser Posten ist genau der, den ich immer wollte. Rund um die Trainersuche, Gerüchte diesbezüglich machen bereits mehrere Tage die Runde, und auch was das Mislintat-Aus und dessen Nachfolge betrifft haben sich die Schwaben öffentlich nicht gerade gut verkauft. Sogar von Chaos war die Rede. War es wirklich so schlimm?

Ich habe kein Chaos gespürt oder mitbekommen. Ich wurde immer auf dem Laufenden gehalten. Genauso war ich immer involviert bei den einzelnen Schritten. Wie hast Du von der Labbadia-Verpflichtung erfahren - direkt vom Verein oder auch über die Medien?

Natürlich haben mich die Verantwortlichen darüber informiert, bevor es in der Öffentlichkeit bestätigt worden ist.