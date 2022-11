Wiltz verlässt Wiesbach im Winter

Fußball-Oberligist Hertha Wiesbach empfängt am Freitag den SV Morlautern. In dieser Partie – und auch in Zukunft – muss Wiesbach ohne Nico Wiltz auskommen. Der Torjäger wechselt nach Nürnberg.

Das ist ein zusätzlicher Text der Saarbrücker Zeitung, der jetzt das Fupa-Angebot erweitert.

Den kompletten Bericht gibt es hier (SZ+ für nur 1 € pro Woche).