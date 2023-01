Wilder Fight, 4:3 vom Punkt: Fatih Ingolstadt Bayerischer Hallenchamp! Bayerische Hallenmeisterschaft 2023: ATSV Erlangen muss sich nach torlosem Endspiel knappestmöglich geschlagen geben +++ Oberpfalz-Champ SpVgg Pfreimd und Freie Turner Schweinfurt scheitern im Halbfinale +++ Niederbayern-Vertreter FC Ergolding überrascht mit Rang fünf

In zwei ultraengen Halbfinals setzte sich der ATSV Erlangen hochverdient, aber haarscharf gegen die Freien Turner Schweinfurt durch. Ein kurioses Eigentor brachte die Mittelfranken in Front. Burak Ayvaz von der linken Eckfahne, unglücklich vom FT ins eigene Netz abgelenkt. Auch beim 2:0 war Ayvaz Wegbereiter für Nico Geyer, per Querpass bedient und vollstreckt. Tyrell Waltons Anschlusstreffer fünf Sekunden (!) vor Schluss kam zu spät.

Auch im zweiten Duell war's lange richtig eng. Die SpVgg Pfreimd kam zwischenzeitlich zum Ausgleich durch Max Mischinger. Aber Fatih Ingolstadt spielte einmal mehr richtig druckvoll, kam durch Maxi Kalus wieder zur Führung. Und erhöhte in Minute 13 auf 3:1 durch Baris Soysal. Pfreimd riskierte nochmal alles, fing sich aber den vorentscheidenden dritten Gegentreffer ein. Und wenige Sekunden vor Schluss erhöhte Keeper Marco Ernhofer (!) sogar noch auf 4:1. Pfreimd hatte den Keeper runtergenommen, zugunsten eines fünften Feldspielers. Und dem Ingolstädter Schlussmann glückte ein Heber über den kompletten Platz ins leere Tor!In Gruppe A sicherte sich der ATSV Erlangen den Gruppensieg. Dank des letztlich entscheidenden Auftaktdreiers gegen die SpVgg Pfreimd. Eine richtig starke Leistung des mittelfränkischen Hallen-Champions bereits in der Vorrunde. Weil Spiel zwei dann aber Remis endete gegen die DJK Bamberg, musste der Topfavorit zittern. Aber auch nur weil Ensar Rexhepi - Bamberg brauchte den Punkt und rückte nach vorne - bei einem Konter das leere (!) Tor und damit das vermeintliche 3:1 verfehlte!!! Im Gegenzug gelang Simon Allgaier doch tatsächlich noch der Ausgleich! Doch zum Abschluss machte Erlangen per 3:1 über den FC Ergolding doch noch alles klar. Und die Bamberger unterlagen der SpVgg Pfreimd. Endresultat: Erlangen vor Pfreimd. Der FC Ergolding besiegte die DJK Bamberg mit 5:1 (!), landete einen Achtungserfolg und blieb nach ner knappen Niederlage gegen Pfreimd dann doch in der Vorrunde hängen. Aber die Elf von Michael Heckner - ihres Zeichens krasser Außenseiter - zeigte ne starke Leistung!In Gruppe B setzte sich der oberbayerische FC Fatih Ingolstadt als Gruppensieger durch, dank eines Auftaktremis gegen die Freien Turner und vor allem dank zweier danach folgender Siege über den SC Bubesheim und den 1. FC Oberhaid! Platz zwei ging an die Freien Turner Schweinfurt, die zum Abschluss sogar den Gruppensieg auf dem Schlappen hatten, aber nicht über ein 1:1 gegen Bubesheim hinaus kamen. Und so war für beide oberfränkischen Vertreter bereits in der Vorrunde Schluss. Der FCO hatte bis zuletzt die Chance, scheiterte aber im Direktduell gegen die Ingolstädter - letztlich auch verdientermaßen.Die Endplatzierungen - ab Platz 3 gemessen nach Punkten und Toren:1. Platz: FC Fatih Ingolstadt (Bayerischer Hallenmeister 2023 / Bezirkssieger Oberbayern)2. Platz: ATSV Erlangen (Bezirkssieger Mittelfranken)3. Platz: Freie Turner Schweinfurt (Bezirkssieger Unterfranken)4. Platz: SpVgg Pfreimd (Bezirkssieger Oberpfalz)5. Platz: FC Ergolding (Bezirkssieger Niederbayern)6. Platz: 1. FC Oberhaid (Vize-Bezirkssieger Oberfranken)7. Platz: SC Bubesheim (Bezirkssieger Schwaben)8. Platz: DJK Don Bosco Bamberg (Bezirkssieger Oberfranken)