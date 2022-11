Michael Szymkow enteilt den Dautenheimern Marvin Manz und Nico Schulz. Foto: pkalski-press/AxelSchmitz

Wiesbachtal: Hinter den eigenen Ansprüchen SG Wiesbachtal scheint nach allerdings im Aufwind +++ Wie der Trainer die Lage bewertet

DAUTENHEIM/WALLERTHEIM. Die Saison von Absteiger SG Wiesbachtal in der B-Klasse Alzey-Worms Nord ist bisher von extremen Aufs und Abs geprägt. Auf der einen Seite stehen in der Liga vier Siege mit dem 5:0 bei der SG Schornsheim/Undenheim II Ende September an der Spitze. Auf der anderen Seite gab es aber auch bereits sechs Niederlagen, darunter ein 0:5 bei der TSG Gau-Bickelheim Anfang September und ein 0:4 bei TuS Wörrstadt im Oktober.

Summa summarum stehen da zwölf Punkte aus zehn Spielen und ein sechster Platz – der sich aber dadurch relativiert, dass viele Ligakonkurrenten noch weniger Spiele absolviert haben als die Wallertheimer. „Wir sind nicht zufrieden“, sagt Trainer Oliver Rapp deutlich. „Wenn wir fünf Punkte mehr hätten, wären wir irgendwo im Mittelfeld oder auf dem vierten oder fünften Platz.“ Und das müsse auch der Anspruch sein. Rapp ist der Meinung, dass die Spielverläufe es auch hergegeben hätten, mit mehr Zählern dazustehen. „Die einzige hundertprozentig verdiente Niederlage hatten wir in Gau-Bickelheim.“ Auch gegen die Top-Teams FV Flonheim/TV Lonsheim und speziell den TV Albig sei mehr drin gewesen: „Wir haben 1:0 geführt und dann die Standards nicht gut verteidigt.“ Gegen die SG Wendelsheim/Kriegsfeld in der Saison-Anfangsphase wiederum hätte man 3:0 führen können, bevor noch 1:2 verloren wurde. Auch bei TuS Wörrstadt habe man lange das Chancenplus gehabt. Immerhin: Aktuell befindet man sich in einer Saisonphase, in der es wieder besser läuft. Einem 3:2-Sieg gegen die SG Weinheim/Heimersheim II ließ das Team jetzt einen 2:1(1:0)-Erfolg beim TV Dautenheim am vergangenen Sonntag folgen. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen“, so Rapp. Man habe sich ein Chancenplus erarbeitet. Michael Szymkow brachte die SGW vor 50 Zuschauern Mitte der ersten Halbzeit mit einem Volleyschuss innerhalb des Strafraums in Führung. In der Schlussphase stocherte Arcangelo Toma den Ball nach einem Eckball mit dem Fuß zum 2:0 über die Linie. Die Wallertheimer mussten trotzdem noch zittern, weil die Dautenheimer fast im Gegenzug durch Edgar Kromer zum Anschlusstreffer kamen.