Wiepenkathen feiert schmutzigen Sieg 1. Kreisklasse: Duchow-Elf 2:0 gegen guten Deinster SV - Andrej Miller kann es noch immer

„Schmutzig oder dreckig“, nannte TSV-Trainer Roland Duchow den Erfolg über den Deinster SV II, der weiterhin auf den ersten Auswärtspunkt wartet. Den Gästen gehörte die erste Halbzeit. Sie waren giftiger in den Zweikämpfen, die vom TSV zunächst nicht angenommen wurden. Chancen erspielte sich die Stüve-Elf allerdings nur wenige. „Wir hatten große Mühe dagegenzuhalten. Dafür gab es dann in der Halbzeit eine ordentliche Ansage“, so Roland Duchow. Kurz nach dem Wechsel hatten die Deinster dennoch die Möglichkeit zum 0:1. Schlussmann Torben Berkholz hielt aber glänzend. Frische Kräfte sorgten auf Seiten des TSV dann für die Wende. Der Kampf wurde endlich angenommen. Der 43-jährige Andrej Miller sorgte im Sturmzentrum mit seiner unnachahmlichen Art für viel Unruhe in der Deinster Hintermannschaft. Das 1:0 durch Robert Tietz Mitte der zweiten Halbzeit war eine Art Befreiung für die Wiepenkathener. „Deinste musste jetzt noch mehr riskieren. Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, so Duchow. Oldie Andrej Miller machte etwa 20 Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. „Das war der endgültige Brustlöser. Deinste zeigte eine tolle Leistung, muss man wirklich sagen. Einige Spieler von uns waren am Vorabend wohl zu lange los, das war zu sehen. Endlich spielten wir mal zu Null“, meinte der TSV-Coach abschließend. Eine gute Leistung attestierte er seinem Spieler Atif Ibrahim. Weniger zufrieden war der Trainer mit dem Schiedsrichter. „Einer, der sonst Bezirksliga pfeift, muss das besser hinbekommen.“ Bereits am Freitag geht es für den TSV in Hedendorf weiter, Deinste empfängt Sonntag den FC Wischhafen/Dornbusch.

Schiedsrichter: Vincent Springer - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Robert Tietz (62.), 2:0 Andrej Miller (72.).