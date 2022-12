Wie lautet Dein Fußball-Wunsch für 2023? Auf die Corona-Pandemie folgt die Energiekrise, die den Amateurfußball vielleicht noch heftiger treffen kann, weil die Kosten explodieren. Wie geht Dein Verein mit der Situation um?

Ein erneuter Lockdown und damit eine Zwangspause für den Freizeit- und Breitensport scheinen nicht mehr realistisch. Dafür gibt es mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine tendenziell noch größere Hürde für die Amateure in Deutschland. Der befürchtete Mitgliederschwund hat die meisten Klubs als Corona-Folge nicht getroffen, stattdessen müssen sich die Vorstände vielerorts in Krisensitzungen beraten, wie der Spielbetrieb unter steigenden Energiekosten aufrechterhalten werden kann.

Die Strom- und Gaskosten explodieren, weshalb das Flutlicht nicht mehr bedenkenlos genutzt werden darf, außerdem haben manche Kommunen schon das Warmwasser in den Vereinsheimen abgedreht. Sportler:innen dürfen nach Trainingseinheiten oder Spielen nicht mehr überall duschen, obwohl sie ihrem Hobby bei nasskalten wie frostigen Temperaturen nachgehen. Erstmals seit Covid-Beginn finden im Fußballverband Niederrhein wieder Hallenturniere statt, aber nicht überall: Manche Ausrichter haben noch Corona-Bedenken, es gibt mit Neuss sogar schon die erste Stadt, die die Hallenstadtmeisterschaft wegen der hohen Stromkosten abgesagt hat. Auch die Inflation ist spürbar - sind die Mehrkosten nämlich auf die Mitglieder übertragbar?

Welche Bedenken oder Wünsche hast Du für Deinen Verein und den Amateurfußball?

Wie geht es also weiter? Diese Frage stellen wir uns sicherlich nicht exklusiv. Welche Wünsche und Bedenken hast Du ganz speziell für Deinen eigenen Verein und auch den Amateurfußball?

Sende uns Deine Meinung per E-Mail an fupa@rp-digital.de zu oder nutze unser Google-Formular (siehe unten). Wir hoffen, auf viele Einsendungen von Spielern, Trainern, Funktionären, Fans und auch gerne Eltern. Bitte nennt Euren vollen Namen und Euren Verein, damit wir Euch zuordnen können. Jeder Wunsch wird in einem eigenen Text aufbereitet. Wir zählen auf Euch!

Hinweis zur Veröffentlichung: Weihnachtszeit ist Wünschezeit. Entsprechend werden wir eure Rückmeldungen rund um die Festtage und während der Winterpause auf FuPa chronologisch veröffentlichen. Berücksichtigen werden wir nur ganze Sätze beziehungsweise Leserbrief, damit ein entsprechender Mehrwert für alle Klubs entsteht.