Vereine können sich Hilfe holen, wenn sie Energie sparen wollen. – Foto: Sascha Köppen

Vereine haben die Möglichkeit zur Energieberatung Die Kommunen bieten Unterstützung an, wenn Vereine die Ressourcen und die Kasse schonen wollen.

Eines der großen Themen, nicht nur in Fußballkreisen, ist in diesem Jahr die anhaltende Energiekrise. Auch wenn es aktuell an der Tankstelle ein wenig günstiger geworden ist und sich auch der Gaspreis am Weltmarkt ein wenig zu erholen scheint, die Gasspeicher in Deutschland voll sind, so bleibt das Thema weiterhin aktuell, auch für Fußballvereine.

Vielerorts dürften Vereine auch durchaus den Wunsch haben, vielleicht sogar die Notwendigkeit verspüren, auch in ihrem Vereinsumfeld Energie einzusparen. Aber wie stellt man das am besten an? Wer kann da möglicherweise helfen? In diesem Zusammenhang hat sich Till Konietz bei uns gemeldet, der nicht nur beim TSV Wachtendonk-Wankum in der Landesliga Fußball spielt, sondern der zu diesem Thema einen für viele Vereine vielleicht wichtigen Beitrag liefert. "Ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, dass die Vereine unserer Region am Niederrhein optimal durch die Energiekrise kommen", sagt er, und hat einen wichtigen Hinweis. "Dafür wollte ich auf Energieberatungen aufmerksam machen. Diese können von der Kommune angefragt und für die Vereine durchgeführt werden", erklärt Konietz, der selbst einer dieser Energieberater ist. "Diese werden auch zu großen Teilen vom Land gefördert und die Investitionen wie z.B. in LED-Flutlicht anschließend auch finanziell unterstützt", merkt er an.