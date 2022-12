Wie lange noch? YouTube-Livesendung +++ Manuel Neuer im Blickpunkt +++ Sonntag ab 20.45 Uhr

Manuel Neuer spaltet die Torwartspiel-Interessierten in zwei Lager. Während die einen ihn für unabdingbar erklären, pochen andere darauf, so schnell wie nur möglich einen Wechsel zu vollziehen.

All das in einem entsprechenden Rahmen mit edel erlesenen Gesprächspartnern

Die WM lief, wie die letzten Turniere auch durchwachsen für ihn. Die Mannschaft vor ihm hat ihren Teil dazu beigetragen und ihn in viele brenzlige Situationen geschickt, die er nicht immer souverän gelöst hat.

Manuel Neuer ist nicht irgendein Torhüter. Er ist der Beste den wir in Deutschland jemals hatten.

Chris - FuPa.net & Rhein-Neckar-Zeitung Heidelberg

Axel - Big Save Palaver

WE WANT YOU!!!!

Sei dabei und diskutiere Live im Chat, teile mit uns deine Meinung und bringe deine Einschätzung zum Thema Manuel Neuer mit ein.

Hier geht´s zum YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=am9DLo4-JME